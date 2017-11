Mart Helme: olen kindel, et uus auru väljalaskmise erakond enne 2019. aasta valimisi sünnib

EKRE esimees Mart Helme on kindel, et uus erakond veel enne 2019. aasta valimisi sünnib, olenemata sellest, et praegune poliitiline olukord seda ei soosi.

Helme sõnul ei ole uue, n-ö auru väljalaskmise erakonna moodustamine vahetult enne tulevaid valimisi mingi uudis. Küll aga rõhub Helme sellele, et erakonna töös hoidmine on palju keerulisem. "Võtame näiteks Vabaerakonna, kus punt inimesi moodustasid erakonna, saadi isegi parlamenti, kuid nüüd on seis väga hapu, sest erakond ainult kahaneb mitte ei kasva," märkis Helme. Ta lisas, et selliseid n-ö ventiil-erakondi on teisigi, kes korra purskavad ja seejärel vaibuvad.

Helme ei nõustu Kaljulaidi väitega, et poliitiline maastik soodustab praegu uue erakonna loomist. "Mina arvan, et uue erakonna jaoks ei ole enam ruumi – poliitiline skaala on kaetud," sõnab EKRE esimees ja lisab: "Ma ei ole kindel, et tellimus ja ruum uue erakonna loomiseks on olemas."

Küll aga on Helme kindel, et uus erakond siiski enne 2019. aasta valimisi sünnib. ""Parketikõlbulikud" poliitilised jõud on väga huvitatud uue auru väljalaskmise võimalusest veel enne eesolevaid riigikogu valimisi," ütles Helme ja möönis, et selle nimel kindlasti tehakse juba ka tööd.