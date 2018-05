Mart Helme: naine, kes ohverdab karjääri nimel oma fertiilse ea, saab maailma asjadest ja oma isiklikust tulevikust valesti aru

EKRE esimees Mart Helme märkis ETV saates "Foorum", et lapsed kindlustavad ema tuleviku ka rahalises mõttes.

"Foorumis" arutlesid erakondade esindajad teisipäeval riigikogus valminud rahvastikupoliitika põhialuste dokumendi üle.

Yoko Alender Reformierakonnast heitis EKRE-le ette Martin Helme öeldud lauset, et lastetu üle 27-aastane naine on ühiskondlikult kahjulik element. "Ma arvan, et selline kliima ei soosi ka väljaspool Eestit elanud noorte tagasi tulemist," ütles ta.

Mart Helme nimetas seda Martin Helme ütluste demoniseerimiseks ja poliitpropagandaks.

"Kui 27-aastane naine ei ole endale aru andnud, et kommunismi ei ole mõtet ehitada, karjääri võib küll teha, aga selle kõrvalt ei tohi ohverdada oma fertiilset iga laste mitte saamisele, siis saab ta maailma asjadest ja isiklikust tulevikust valesti aru," ütles Helme. "Inimesed peavad arvestama sellega, et lapsed on neile pensionisammas ja igatipidi see võrgustik, kelle peale loota ka vanemas eas," lisas ta.

Yoko Alenderi sõnul on rahvastikupoliitika põhialuste dokumendis palju sellist, mis vajab rahva mandaati. Ta märkis, et dokumendis on päris palju parteipoliitilist temaatikat. Reformierakond tema sõnul veel sellele dokumendile alla ei kirjutaks.

Ka Tiina Kangro IRL-i fraktsioonist nentis, et dokumendis ei ole mitte midagi uut. Ta ütles, et praegusega täiesti identne dokument on "Rahvastikupoliitika alused 2013".