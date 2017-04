Mart Helme: meil tuleb sarnaselt brittidele kaaluda Euroopa Liidust äraminemist

EKRE esimees Mart Helme leiab, et hetkel valitseb Eestit kehv valitsus ning kokkuvõttes tuleks ka Euroopa fondidest tulevatest toetustest loobuda, rääkimate Euroopa Liidus olemisest.

"Kõige rohkem häirib rahvale valetamine. Isand Ratas lubab meile, kuidas ta kõiki ja kõike aitab. Toetab põllumehi ja teeb õiglasemaks omavalitsuste rahastamismudelid. Aga millega seda tehakse? Maksutõusudega," hindas Helme LP-le antud intervjuus valitsuse tegevust.

"Normaalses riigis peaks see käima majanduskasvu pealt. Aga meil kasvu pole, sest keegi ei oska majandust korraldada. Riiki juhivad tegelikult ametnikud oma mugavus- tsoonist, mitte ministrid, kes oma valdkonda tunneksid."

Helme leiab, et nagu britid, peaks ka Eesti ütlema, et eurodirektiivid ja normid tapavad me konkurentsivõime ja pärsivad majanduse arengut. "Meil tuleb samuti kaaluda EL-ist äraminemist," arvab ta.

Ja loobuda ulatuslikust Euroopa toetusest? Kas Eesti saab iseseisvalt hakkama?

"Euroopa rahast tuleks loobuda. Toetused on meie majandust korrumpeerinud ja neid on tohutul määral kasutatud kõiksuguste mõttetute asjade peale. Loomulikult saab Eesti ise hakkama. Oleme mõnes mõttes nagu Jaapan või Saksamaa pärast Teist maailmasõda – meil on majanduses suuresti tühi maa. Tuleb teha investeeringuid, võtta kõige moodsam tehnoloogia," kostab Helme