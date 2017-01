Mart Helme: meie vaenlasteks pole niivõrd suurkorporatsioonid ega isegi Kreml, vaid meie rahvusriikluse reeturid ja kollaborandid

EKRE esimees Mart Helme kritiseeris oma uusaastatervitustes erakonnakaaslastele teisi erakondi ja väitis, et just EKRE mängis olulist rolli Reformierakonna võimukaotuses.

"Lõppude lõpuks pole praeguseks enam mingit kahtlust, et võitlus, mida oleme pidanud kartellierakondade ja nende poolt kultiveeritava vale, korruptsiooni, poliitkorrektsuse, rahvusriikluse hülgamise ja suveräänsuse loovutamise vastu on hakanud vilja kandma. Juba ainuüksi meie olemasolu lõhub kartelli jalgealust ja uskuge mind, meie osa Reformierakonna kukutamises võimult on tunduvalt suurem, kui avalikkuses välja paistab," kirjutas Helme, kes küll ei täpsustanud, milles konkreetselt EKRE roll seisnes.

"Kui me eelmisel aastal võitlesime edukalt selle nimel, et Reformierakonnal ei õnnestuks üles ehitada Kadriorust kõige väiksema omavalitsuseni ulatuvat võimuvertikaali, siis käesoleval aastal see võitlus jätkub. Kõik teavad ju, et võim korrumpeerub ja et absoluutne võim korrumpeerub absoluutselt. Kohalike omavalitsuste valimise aastal ongi meie ülesanne seepärast nurjata praegu Keskerakonnale terendav üleriigilise võimuvertikaali üles ehitamine. Selleks peame tegema tubli tulemuse nii Tallinnas kui teistes omavalitsustes," lisas Helme.

"Meie suhtes vaenulikud jõud on Euroopas toimuva rahvusluse tõusu tõttu paanikas ja sestap on meie kohalikele marionettidele ja muiduglobalistidele antud kätte käsulauad igasugune rahvuslus ja seda esindavad poliitilised jõud marginaliseerida ja naeruvääristada. Me ei lase ennast sellest häirida. Me teeme kindlameelselt seda, mida me tegema peame: seisame eestlaste rahvuslike huvide eest ja käsitleme Eestit ikka sellena, mis ta põhiseaduses kirja panduna on - rahvusriigina, mitte mingi Eestimaana, kus eestlaste, venelaste, ukrainlaste, soomlaste jne. asemel elavad mingid identiteeditud eestimaalased," kirjutas Helme.

"Aastal 2017 jätkab Euroopa Liit oma allakäiku ja USA keskendumist Euroopa asemel siseküsimustele ja Vaikse ookeani piirkonnale. Jätkub ka immigratsioonikriis ja Venemaa poolsed katsed oma mõjuvõimu laiendada. Need on globaalsed protsessid, milles me palju kaasa rääkida ei saa. Küll saame ja peame me aga nendest õigel ajal õigeid järeldusi tegema. Praegu Eestis ikka veel võimu omavad kartellierakonnad ja nende teenistuses olev peavoolu meedia keeldub asju õiges valguses nägemast ja ammugi ei ole nad valmis toimuvatest protsessidest õigeid ning meie rahvale juhiseks olevaid järeldusi tegema. Selle asemel valatakse meid järjekindlalt üle ajupesu ja propagandaga. Just see ajupesu ja propaganda on asi, mis peavoolu meedia enda poolt on ristitud "tõejärgseks". On ju kõige ilmsem tõejärgne agitprop kõik see, mis kaasnes peavoolumeedia väljaannetes Brexitiga, Trumpi presidendiks saamisega, Ungari valitsuse immigratsioonipoliitikaga, Poola valitsuse demokraatiavastasuses süüdistamisega jne."

"Me võitleme suveräänsuse tagasitoomise eest, me võitleme selle eest, et eestlased ei peaks rändama võõrsile, vaid saaksid oodatutena tulla tagasi oma päriskoju. Ja me võitleme selle vastu, et Eestist saaks koht, mis on üle ujutatud mistahes maailma nurkadest kokku uhutud inimestega, kes vilistavad meie keelele, meie tavadele ja meie õigustele."

"Meie vaenlasteks selles võitluses pole mitte niivõrd rahvusvahelised suurkorporatsioonid ja nende nukukesed Euroopa Komisjonis või kustahes mujal laias maailmas, ei ole isegi mitte Kremli karvane käsi, vaid meie oma kartellierakondade vahel laiali jagunenud rahvusriikluse reeturid ja kollaborandid," teatas Helme.