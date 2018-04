Mart Helme: me nõuame piirivalve taastamist, kooseluseaduse tühistamist, igasugustest pagulaskvootidest loobumist, maksude alandamist

Siinkohal tahan juhtida tähelepanu sellele, et võitluses vasakliberaalse

ajupesuga ei ole me lihtsalt pealtvaatajad. Oleme teinud tõsiseid

pingutusi, et meil oleks ka oma sõnumikandjad. Kõik te olete muidugi

meie ajalehe Konservatiivide Vaba Sõna lugejad, aga me oleme edukalt

suutnud sisutihedust tõsta ka oma Uute Uudiste portaalis ning

loomulikult on üha menukamaks kujunenud meie Ring FM-is ja Tre Raadios

edastatav jutusaade „Räägime Asjast“.

Julgen väita, et paljuski on just meie oma meedia teeneks see, et meie

konkurendid konservatiivsel tiival – IRL ja Vabaerakond – on toetuses

järjest allapoole vajunud ega ületaks valimistel enam viie protsendi

künnist. Rahvas lihtsalt mõistab: nendest pole asja. Eriti olukorras,

kus maailm on liimist lahti ja nii meie rahvuse kui meie riigi püsimine

taas ohus. Rahvas on näinud ja kogenud: IRL võib küll teha suuri sõnu ja

võtta teatraalseid poose, aga kui võitluseks läheb, poevad nad põõsasse

ja annavad alla. Vabaerakonnast pole aga tänaseks sisuliselt mõtet enam

üldse rääkida.

Seepärast tahan siinkohal teha üleskutse: kõik need head inimesed, kes

te kas harjumusest või mingil muul põhjusel ikka veel toetate IRL-i või

Vabaerakonda, nähes neis konservatiivseid või rahvuslikke erakondi,

langetage pragmaatiline ja Eesti seisukohast ainuõige otsus, andke oma

toetus Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale. Tänaseks on ju selge, et

rahvuskonservatiivsel tiival oleme meie ainus arvestatav jõud. Meid

toetades aitate te meie erakonnal ületada kahekümne protsendilise

toetuse taseme ja tõusta positsioonile, kus me muutume Eesti poliitikas

kahe liberaalse erakonna – Reformierakonna ja Keskerakonna – suhtes

tõeliseks, mitte kartellipoliitilist mängu etendatavaks alternatiiviks.

Meie läbi saate te ka ise teostada sellist ühiskonda, mis kõige enam

vastab teie sügaval südames peituvatele rahvuslikele tunnetele, aadetele

ja instinktidele.

Tahan rõhutada: kõigist teist, head Eesti inimesed – ja teist hoopis

enam kui meist –, sõltub järgmistel valimistel, kas Eesti läheb tagasi

reformierakondliku ja Eesti suveräänsust sisuliselt mitte millekski

pidava peenhäälestuse juurde või jätkab keskerakondliku ja venemeelse

populismiga. Majandusküsimusi ja inimeste soove ning unistusi

alahindamata palun ma siinkohal siiski kõigil, nii puudust kannatavatel

pensionäridel, palgavaesuses elavatel tööinimestel, senti saagivatel

üksikvanematel kui ka tööjõunappuse üle kurtvatel ettevõtjatel mõista:

täna, nagu kolmkümmend aastat tagasi, oleme jõudnud punkti, kus

otsustatakse selle üle, kas Eesti jääb meie ühiseks rahvuskoduks, kas

meie maksupoliitika annab võimaluse normaalset ettevõtlust jätkata, kas

meie tervishoid jääb solidaarseks ja kõigile kättesaadavaks, kas meie

koolid ja ülikoolid lähevad tasapisi üle inglise ja vene keelele või

jääb meie haridus eestikeelseks, kas palgavaesusest väsinud eestlased

pihustuvad maailma mööda laiali ja asenduvad siin ukrainlaste ja

venelastega või suudame me ise hoida ja edasi ehitada oma rahvusriiki.

Praegu peame otsustama, kas viiekümne aasta pärast on meie kodumaast

järel üksnes Estonia nimeline europrovints, Vene Föderatsiooni krai või

siis suveräänne rahvusriik Eesti.

Esimene variant – kogu maailmast kokku uhutud rahvaga europrovints on

variant, millega nõustuvad nii reformierakondlased kui ka IRL ja

Vabaerakond. Teine variant – Vene Föderatsiooni krai või oblast – on

täiesti meeltmööda Keskerakonnale, kelle valijatest juba praegu

moodustavad enam kui kaheksakümmend protsenti venelased. Kolmandat

varianti – suveräänset rahvusriiki on võimeline ja tahteline teostama

ainult Eesti Konservatiivne Rahvaerakond koos eesti rahvaga.

Tegelikult on lausa hämmastav, et niisugune keskne mõiste nagu riigi ja

rahvuse suveräänsus on Eesti tänasest poliitilisest leksikast

praktiliselt kadunud ja kui meie teema jutuks võtame, suhtutakse

sellesse nagu mingisse 19. sajandi anakronismi. Ehk – kui osundada

sotside juhti Jevgeni Ossinovskit – rahvusriiklus on ohtlik

üheksateistkümnenda sajandi düstoopia. Me paraku ei jaga seda üleolevat

ja rumalat seisukohta. Me oleme veendunud, et üksnes rahvusriiklus tagab

eestlastele säilimise ja keelelise ning kultuurilise identiteedi.

Siinkohal veel üks märgilise tähtsusega tähelepanek. Nädal tagasi toimus

Reformierakonna suurkogu, kus värske esinaine Kaja Kallas rääkis küll

patriotismist, aga mitte sõnagi rahvuslikkusest või rahvuslusest.

Eestlastena oleme harjunud, et patriotism võrdub rahvuslus. Euroopa

Liidus see nii siiski ei ole. Dekadentlikus vanas Euroopas tähendab

patriotism mitte pühendumust oma rahvusriigile ja rahvuskultuurile, vaid

nn euroopalikele väärtustele. Viimased näevad ette aga rahvusriikide

tasalülitamist ja rahvuskultuuride nivelleerimist.

Head kuulajad,

te võite nüüd küsida, kas ma ei pühenda rahvusküsimusele mitte liiga

suurt tähelepanu. Kas poleks olulisem rääkida majandusest, tervishoiust,

regionaalpoliitikast? Tahan siiski alla kriipsutada, et jõukas elu on

võimalik paljudes paikades, alates põhjanaaber Soomest ja lõpetades meie

suure liitlase USA-ga. Meie rahvuskodu, meie keele ja kultuuri häll ja

tulevik on aga võimalikud vaid siin, Eestis. Ja seda üksnes olukorras,

kus me säilitame oma riigi üle suveräänse poliitilise kontrolli ning kus

me säilitame ka eestlaste protsentuaalse ülekaalu rahvastikus. Mõlemad

on praegu ohus ja ma ei näe Eestis ühtegi teist poliitilist jõudu, kes

seda ohtu täiel määral teadvustaks, sellest avalikult räägiks ja nende

ohtude vastu mobiliseeruks.

Kui sügavale on juba juurdunud allaandmise ja Eesti võõrastele

loovutamise meeleolud, illustreerib muide kujukalt Õhtulehes ilmunud

Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere artikkel, kus ta manab

lugeja ette apokalüptilise pildi kliima soojenemise tagajärjel liikuma

hakkavatest massidest ja lubab kergekäeliselt, et Eesti peaks sajandi

keskpaigaks vastu võtma miljon põgenikku kolmandast maailmast. Ehk siis

Eesti 2.0, nagu seda propageeris mõni aeg tagasi IRL-i tollane esimees

Margus Tsahkna ja mida praegune IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder

nimetab avatud rahvusluseks.

Soomere külalislahkus on, muide, piiritu. Siinkohal tsitaat, et mitte

jätta pahatahtliku norimise muljet. Niisiis: „Eestisse lisanduv miljon

mahub tühjenenud ääremaadele. Meile jääksid võtmeväärtused ehk Harjumaa

(kus me siis peamiselt elame), Tartu (kus hakatakse tselluloosivabrikut

uuele tehnoloogiale ümber seadistama), Virumaa oma põlevkivi ja

fosforiidiga, kindlasti Pärnu (sest kes siis mere eest põgenejatest

sinna tahaks) ja suurem jagu saari. Samuti Pühajärve ümbrus, natuke

Setumaad ja Paganamaa, et säiliks ka komberuumi äärmused ja piir

Lätiga.”

Seda juttu lugedes ei oska nutta ega naerda. Saab vaid tõdeda, et

tegemist on järjekordse vabamüürliku propagandaüllitisega, sest kui

Soomere eespool manitseb, et me ei saa kliimamuutuste eest põgenejaid

jätta oma kodumaadele üksteist lõpututes kodusõdades maha tapma, siis

missugune tema teaduslikest analüüsidest ütleb, et neid konflikte ei

võeta meie juurde kaasa või et siin ei teki uued konfliktid juba ees

olevate etniliste rühmade ja põliselanikega. Mis seda takistab? Kas

selleks ajaks vastu võetud vihakuritegude seadus? Või see, et eestlased

on viie vaesema riigi asemel otsustanud kolida viide rikkamasse riiki?

Räägime asjadest aga õigete nimedega – Tarmo Soomere utopistlik humanism

kõlab sõna otseses mõttes oma rahva ja riigi reetmisena. Meie väike

unikaalne rahvas ei suuda iialgi kogu maailma nende hädades aidata ega

seda maailma otse hoida. Me oleme jõudnud olukorda, kus meie

ressurssidest jätkub vaid oma rahva eest seismiseks ja oma rahva

aitamiseks. Ja see ongi praegu, 21. sajandil, meie ainus ülesanne.

Ent mõelgem pisut ka numbrites. Kui meie rahvastikuprognoosid väidavad,

et eestlaste arv kahaneb sajandi keskpaigaks umbes 860 000 peale ja

kolmandast maailmast saabub siia miljon võõrast, oleme me siin juba

ainuüksi selle fakti tõttu vähemus. Ent meil tuleb pildile lisada veel

ka slaavi päritolu rahvastiku osa. Kui sisseränne Venemaalt, Ukrainast

ja Valgevenest jätkub samas tempos kui viimastel aastatel, on slaavi

päritolu rahvastik kasvanud suurusjärk paarisaja tuhande inimese võrra

ehk umbes poole miljonini. Seega moodustavad kaks kolmandikku

rahvastikust mitte-eestlased. Ja see kõik leiab aset meie endi üle kõige

mingeid müstilisi euroopalikke väärtusi üle kõige hindava valitsuse

juhtimisel ja heakskiidul!

Tänan, ei! Mitte see ei ole meie riigi mõte ja mitte see ei ole meie,

eestlaste, unistus ja eesmärk.

Siit jõuame aga tagasi päevapoliitikasse.

Oleme juba sisenenud valimiskampaaniasse. Peavoolumeedia ja

kartellierakonnad püüavad meid veenda, nagu kujuneks valimiskampaaniast

duell Reformierakonna ja Keskerakonna vahel. Sotsid, IRL ja Vabaerakond

on selles heitluses autsaideritena juba maha kantud ja meist räägitakse

üksnes kui vältimatust partnerist, kellega võitja peab valitsust hakkama

moodustama.

Selles mõttekäigus on mitu viga. Esiteks ei kavatse me olla kellelegi

võtta või jätta mugavuspartner. Meil on oma programm, meil on oma

missioon ja erinevalt meie peakonkurentidest liberaalsel tiival oskame

me ka läbirääkimisi pidada. Loomulikult on meie eesmärgiks valitsusse

minna ja oma poliitikaid ellu viima hakata, aga me ei kavatse seda teha

iga hinna eest. Meil on oma hind, krõbe hind. Selle hinna dikteerib

meile ülimaks väärtuseks olev eesti rahvas.

Me nõuame piirivalve taastamist, kooseluseaduse tühistamist,

igasugustest pagulaskvootidest loobumist, maksude alandamist,

tervishoiusüsteemi ümberkorraldamist nii, et see oleks tõeliselt

solidaarne, tagasirändeagentuuri loomist, et ukrainlaste asemel teeksid

Eestis normaalse palga eest tööd siit lahkunud eestlased, riiklike

kodulaenugarantiide andmist noortele peredele kodu soetamiseks, nelja

aasta jooksul Tallinn-Ikla ja Tallinn-Tartu maanteede neljarealiseks

ehitamist, justiitsreformi õigusriigi ja õigluse taastamiseks,

presidendi otsevalimise sisseseadmist, rahvaalgatuse taastamist,

deregulatsiooni ja arulagedatest eurodirektiividest loobumist,

suveräänset välispoliitikat ja lõdva sisserände peatamist endise

Nõukogude Liidu aladelt.

Me anname endale aru, et euro- ja venemeelsed ei taha meile tegelikult

midagi loetletust anda. Peame seepärast tegema ennastületavaid

pingutusi, et meie eesmärgid ja sõnumid jõuaksid iga viimase kui

valijani ja et me suudaksime neid veenda oma pühendumises neile. Meie

ühiste pingutuste edust sõltub, kas Eestis jätkuvad ka järgmise nelja

aasta jooksul reformierakondlikud peenhäälestused või keskerakondlikud

populistlikud eksperimendid.

Tegelikult, kui olla täiesti aus, ei pea ma meie eesmärgiks mitte

valimistel paremuselt kolmanda tulemuse tegemist, vaid nende valimiste

võitmist. Kuulake tähelepanelikult: meie peame olema need, kes

dikteerivad uue valitsuse agenda, veavad Eesti seisakust välja,

taastavad riikliku suveräänsuse ning viivad uuesti ausse tõeliselt

demokraatliku vaba ühiskondlikku diskussiooni austava pluralismi.

Me suudame seda, kui me kõik üheskoos selle nimel pingutame. Me suudame

seda, kui me oma sõnumitega inimeste südametesse jõuame. Me suudame

seda, kui me inimesi veename, et erinevalt Reformi- ja Keskerakonnast ei

paku me neile mitte järjekordseid virvatulesid, vaid tõde ja reaalseid

lahendusi.

Me näeme ju, kuidas vale lühikesed jalad juba nõtkuvad. Nn liberaalsete

väärtuste pettus paljastub iga päevaga üha selgemalt. Võrdsus, mida

nende väärtuste sildi all pakutakse, on enesehävituslik, sest seal, kus

on võrdsus, ei ole enam vabadust. Meie reliikvia on aga vabadus, sest

üksnes vabadus annab meile võimaluse teostada ennast nii indiviidide kui

rahvusena.

Seepärast, kallid erakonnakaaslased, otsige ja leidke meile meie suure

missiooni teostamiseks toetust nii maa alt kui maa pealt, nii omade kui

võõraste, nii sõprade kui vaenlaste hulgast.

Ja aidaku teid selles Jumal!

Eesti eest! Õiglase Eesti eest!