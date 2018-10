Mart Helme: maailmavaate eest keegi tuhandeid eurosid ei anneta. Inimene on ikka nii suur siga, kui tal olla lastakse

EKRE juhi Mart Helme sõnul muretsemiseks põhjust pole. Praegu hoitakse volüümi valimisteks ning suurem kogumiskampaania on alles ees. Pärast vaikset suveperioodi annetustena viissada eurot koguda on Helme sõnul realistlik. "Inimene on ikka nii suur siga, kui tal olla lastakse," lausus parteijuht. Pigem tekitasid temas kahtlusi maailmavaate eest tuhandete eurode annetajad.

Helme avaldas, et erakonnaliikmete annetatud raha pärineb tihtilugu ärimeestelt. "See ei ole mingi saladus," ütles ta. "Ka meile on pakutud kakskümmend tuhat eurot ühelt ärimehelt. Me ei võtnud vastu," toonitas Helme lisaks, et EKRE kellegi tellimusi ei täida ja ärimeestelt raha ei luni.

Valimiste hakul paneb erakond aga annetustemootori tööle. Helme hinnangul, kuigi ta sõnul on seda raske täpselt öelda, oleks EKRE-l vaja liikmeannetustena valimisteks koguda 70-80 tuhat eurot. "Koosolekutel ütleme juba inimestele, et annetused on teretulnud."

EKRE-l on ka kokkulepe oma liikmetega, et valimisteks makstav kautsjon tuleb neil endil maksta ning pärast tulemusi saadakse see erakonnalt tagasi. Eelmisel aastal KOV-ide valimistel jätsid paljud liikmed Helme sõnul selle kasutamata ning need väljamaksmata hüvitised vormistati seega erakonnale annetusteks.

Helme ütles, et erakond on raha usinasti varunud. "Kuskil kolmesaja tuhande ringis," kommenteeris ta reservide suurust. Rahast valimiskampaaniaks ta sõnul puudu ei jää.