Mart Helme: kodakondsuse kinkimine valimisnännina on riigivaenulik

Vene hääli püüdvate poliitikute lubadus kinkida hallipassi omanikele Eesti kodakondsus on vastutustundetu ja riigivaenulik, leiab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme.

„Kodakondsus ei ole valimisnänn, mida kampaania käigus süüdimatult laiali jagada. Kodakondsus annab valimistel õiguse otsustada Eesti tuleviku üle. Eesti on rahvusriik ja on täiesti põhjendatud, et

kodakondsuse saamiseks tuleb osata eesti keelt,“ ütles Helme.

„Kodakondsuse kinkimine on ebaõiglane kõigi nende inimeste suhtes, kes on kodakondsuse taotlemise protsessi ise läbi teinud ja vajalikud tingimused täitnud.“

Helme sõnul ei ole kodakondsust valimisnännina pakkuvad venemeelsed erakonnad ja valimisliidud huvitatud segregatsiooni kaotamisest.

„Vastupidi, nad püüavad siinsete venelaste hulgas õhutada lootust, et eesti keele õppimine on perspektiivitu tegevus, mis varem või hiljem laheneb kakskeelsuse seadustamisega. Selliste ootuste üleskütmise eesmärk valimiste eel on kindlustada endale venemeelsete hääled.“

Helme sõnul soovib Eesti Konservatiivne Rahvaerakond segregatsiooni kaotada, kuid selleks peab riik kuulutama välja hallide passide kehtivuse lõpptähtaja.

„Pärast kindlat kuupäeva hall pass enam ei kehtiks ning inimene peab otsustama, kas tahab Eesti, Vene või mõne kolmanda riigi kodakondust,“ ütles Helme. „Eesti kodakondsuse soovijatele peaks riik andma igakülgset abi, korraldama keeleõppe ning aitama läbida seadustes sätestatud

protseduurid.“