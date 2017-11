Mart Helme: katuseraha on nimetatud korruptiivseks ja hämaraks. Olen sellisele hinnangule kategooriliselt vastu!

EKRE peab täna Võrus volikogu ja erakonna esimees Mart Helme rääkis oma kõnes nii katuserahadest kui sellestki, mida teised erakonnad tema meelest valesti teevad.

Helme kirjeldas volikogule ka nn parlamentaarse katuseraha jagamise süsteemi. "Olen kuulnud, et see on mitmel pool tekitanud erinevaid küsimusi ja küsitavusi. Katuseraha on nimetatud korruptiivseks ja hämaraks. Ma olen sellisele hinnangule kategooriliselt vastu," märkis Helme.

"Juhin tähelepanu, et katuseraha on üldse ainus viis ja võimalus, kuidas opositsioon saab riigieelarvelist raha meile sobival moel suunata. Valitsusliit suunab miljarditesse küündiva riigieelarve kaudu neile sümpaatsetesse valdkondadesse raha, aga opositsioonil ei ole ju sellist võimalust. Mina näiteks suunasin 5000 eurot ühe lasteaia pisiremondiks. See lasteaed ei asu üldse minu valimisringkonnas. Selle lasteaia direktor käis lihtsalt minu juures kurtmas, et kohalik võim ei ole neile pikka aega raha eraldanud. Kui mina selle 5000 eurot nüüd sinna suunan, siis mida ma valesti teen," küsis ta.

Helme sõnutsi pole EKRE jaoks eesmärk iga hinna eest valitsusse trügida.

"Valitsuses olemine ei ole meie jaoks asi iseeneses. Me hoiame protsessidel silma peal ja jälgime mängu, aga me ei pasunda sellest kõva häälega ega kiirusta ühtegi koalitsiooni ülepeakaela. Meil ei ole iga hinna eest vaja valitsuses olla. Meil on kindlad tingimused, punased jooned, mille üle me ei ole nõus läbi rääkima."

Helme pani erakonna volikogu liikmetele südamele, et EKRE on Eesti rahva jaoks ainus alternatiiv liberaalset ja globalistlikku maailmavaadet esindavatele ning Eesti rahva iseolemisest ja tulevikust mittehoolivatele sotsiaaldemokraatidele, reformierakondlastele, keskerakondlastele ja igasugusest rahvuslikust ilmavaatest loobunud IRL-ile. "Ma olen seda varemgi öelnud ja ütlen uuesti: isamaalasest jõust on ammugi saanud isamaaline õud."