Mart Helme: IRL on „poolpeeretaja“

Mart Helme Foto: Priit Simson

EKRE esimehe Mart Helme sõnul lihtsustuks valija jaoks IRLi kadudes valiku langetamine. „Need, kes on ikkagi rahvuslikult konservatiivsed ja eestimeelsed, neil ei ole vaja kõhelda, kas need on nüüd need õigemad või teised on õigemad.“