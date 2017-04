Mart Helme "Foorumis": olukord maailmas on selgelt paika pannud, et asume punasest joonest lääne pool

ETV saade "Foorum" sirvis eelmisel nädalal avaldatud kaitsepolitseiameti (kapo) aastaraamatut ning keskendus peamiselt Venemaa mõjutustegevuse analüüsile.

Kapo aastaraamatust selgub muuhulgas, et rahvusvahelise terrorismi oht Eestile on madal, ent Venemaa mõjutustegevus muutub järjest aktiivsemaks.

Endise suursaadiku, riigikaitsekomisjoni aseesimehe Mart Helme (EKRE) sõnul sisaldab kapo aastaraamat vähe uut informatsiooni, kuna kapo töövaldkond on sedavõrd sensitiivne. "Me peame arvestama, et see on tagasivaade ja üldistus ning selle põhjal me võime omi järeldusi teha. Minu järeldus on see, et olukord muutub väga kiiresti. Esiteks, Venemaa tegevus Balti riikide suhtes on väga järjepidev juba üheksakümnendate algusest. Teiseks, need olud, mis on maailmas praeguseks tekkinud, eriti pärast seda, kui ameeriklased pommitasid Süüriat, on väga selgelt pannud paika, et meie oleme lääne pool punast joont ja sellest saadakse Moskvas väga hästi aru."

Julgeolekueksperdi, riigikogu väliskomisjoni liikme Eerik-Niiles Krossi (RE) hinnangul võimaldab tehnoloogia uusi trikke, aga laias laastus pole Venemaa mõjutus- ja luurevahendid muutunud. "Kui NL-i ajal tehti seda kuskil KGB osakonnas, siis Putini administratsioon on kogu riigi pannud sünkroonis tööle oma strateegiliste eesmärkide nimel ja kasutatakse sõjalistest vahenditest kuni udupeente luuremeetoditeni kõiki asju. Ja seda ei tee mitte ainult luure, vaid seda teevad ajakirjanikud, kes on riigi kontrolli all; seda teeb isegi kultuurieliit, kui vaja on; seda teeb sõjavägi, seda teeb diplomaatia. Luuremeetod on muudetud totaalseks riigi välispoliitika eluviimise meetodiks," selgitas Kross ja lisas, et Eesti on seda aastaid Venemaa tegevuse vastu võitlemist harjutanud ja oleme selles osas kogenud.

"Foorumi" stuudios avasid peale Helme ja Krossi teemat ka siseminister Andres Anvelt (SDE) ja õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid Keskerakonnast ning arvamuslauas ajalehe Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski ja Propastopi vabatahtlik Andres Lember.

