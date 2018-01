Mart Helme: eriteenistused mõjutavad poliitikat, neil olid presidendivalimistel oma kandidaadid

EKRE esimees Mart Helme süüdistab ERR-ile antud intervjuus eriteenistusi selles, et ta sai presidendivalimistel valimiskogus kõigest 16 häält.

Helme selgitas sissejuhatuseks oma arusaama riigi toimimisest. "Kasutan pidevalt väljendeid püsiriik ja süvariik. Püsiriik on ametnikkond, kes on muutunud Eestile pärssivaks jõuks, sest kõik ametkonnad töötavad omaette vürstiriikidena ja oma mugavustsoonis."

"Teine väljend, mida me kasutame, on süvariik. Süvariik on eriteenistused, kes loomulikult mõjutavad ja juhivad oma hoobadega poliitikat. Oleks äärmiselt naiivne arvata, et kõikides Eesti erakondades ei ole inimesi, kes erakondade siselust käivad teatud organitele aru andmas, et asjad kontrolli all oleksid, mis iseenesest on normaalne, sest eriteenistused peavad teadma, mis riigis toimub, muidu poleks neid vaja," rääkis Helme.

Helme teatas, et eriteenistustel oli mitu kandidaati presidendi kohale. "Ma ei hakka nimesid nimetama, sest siis lähen libedale teele ja mulle võib öelda, et esitan ebaõigeid fakte ja laiman kedagi," teata Helme.

Ta süüdistas eriteenistusi selles, et sai presidendivalimistel vaid 16 häält. "Sest kui ma alustasin [kampaania] sõite ja kohtusin inimestega, oli suhtumine minusse äärmiselt sõbralik ja hea: "Loomulikult oled sa volikogus väga populaarne, saad meie hääle." Ja hiljem: "Tead, ei, ikka ei saa..." Midagi oli juhtunud," rääkis Helme.