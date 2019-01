Mart Helme: EKRE valimislubadused läheks nelja aasta jooksul maksma 5 miljardit eurot

Küsimusele, kust tuleb raha valimislubaduste täitmiseks, vastas Helme, et raha tuleb maksudest, laenust, majanduslikest ümberkorraldustest ja uuest eelarvest, kus on prioriteedid teistmoodi paika pandud kui praeguses eelarves. "Raha on taastuv loodusrikkus. Meil on ülefetišeeritud need riigieelarve tasakaalud ja on täiesti rumal Reformierakonna jutt sellest, kuidas headel aegadel kogutakse varusid," sõnas EKRE esimees. "Headel aegadel, kui intressid on madalad, võtab rikas Saksa riik regulaarselt igal aastal laenu. Sellepärast, et see on mõistlikum kui see, et kogutakse raha sukasäärde ja seal seda põletatakse," lisas ta.

Fakti, et valitsuskoostöö EKRE-ga on välistanud nii sotsiaaldemokraadid, Keskerakond, kui ka nädalavahetusest saadik Reformireakond, kommenteeris Helme nõnda, et see on teiste parteide poolne valimiseelne oma elektoraadi konsolideerimine. "Ühtlasi on see ka truuduse vandumine oma peremeestele Brüsselis," ütles Helme.

"Kui funktsionaalset lugemisoskust ei ole, siis on muidugi väga kahju. Väga kurb on, kui ühte suurt erakonda juhib inimene, kes lugeda ei oska või loetust aru ei oska saada," kommenteeris Helme Reformierakonna esimehe Kaja Kallase arvamust. "Me ütleme väga selgelt, et kui jätkub föderaalse Euroopa Liidu ehitamine, siis tuleb rahvalt küsida luba ehk tuleb panna asi referendumile," lisas ta.

"Mis puutub sellesse, et nad (teised erakonnad – toim) ei taha koostööd teha – see tähendab seda, et me peame pöörduma Eesti inimeste poole ja ütlema, et andke meile mandaat, et me saame teha nii, nagu Ungaris ja Poolas ühe erakonna valitsuse. Ongi kõik," sõnas Helme. "Las nad siis istuvad koos kõik opositsioonis ja närivad küüsi ja sõimavad Helmeid, kaabusid, nii nagu nad sõimavad praegu (Ameerika Ühendriikide president Donald) Trumpi ja (Ungari peaminister Viktor) Orbanit. Mina tunnen ennast mugavalt. Mida ägedam on võitlus, seda mugavamalt ma ennast tunnen," rääkis Helme.