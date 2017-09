Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme ütleb Reformierakonna poliitikute EKRE-suunalisi väljaütlemisi kommenteerides, et oravapartei käitub, justkui oleksid nad jätkuvalt võimul.

Mart Helme: EKRE otsustab pärast valimisi, kellega tantsule minna

"Kui ma loen Jürgen Ligi või Valdo Randpere EKRE-suunalisi arvamusavaldusi, siis ma küsiksin vastu, miks nad eeldavad, et meie

tahame nendega iga hinna eest koostööd teha. Meie valime ise, kellega me

räägime ja kellega meie ei räägi," rõhutab Helme, lisades, et Ligi ja

Randpere sõnavõtte iseloomustab äärmine enesekesksus ja piiratus.

"Nad käituvad jätkuvalt nii, nagu nad oleksid valitsuse juhterakond.

Mõistan nende püüdlusi tõusta taas otsustajate sekka, aga tegelikult

otsustab valija, kes pääseb Tallinna volikokku ja kes mitte. Konservatiivne Rahvaerakond otsustab pärast valimisi, kellega tantsule

minna."