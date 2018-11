Mart Helme EKRE meeleavaldusel olnud reeturite võllapuust: see on rahvakunst

Saatejuht Johannes Tralla küsis kohe saate alguses, et jättes kõrvale selle, mida täpselt Indrek Tarand sellel meeleavaldusel tegi, siis kas ta saab üheselt selle järgnenud vägivalla hukka mõista, vahendab ERRi uudisteportaal.

Helme sõnul ei saa Tarandi pikali lükkamist ja jalaga löömist hukka mõista. "Ei, seda ei saa hukka mõista, sest see oli rüselus, kuna ta ei andnud ära enda valdusesse vägivaldselt haaratud mikrofoni. Ja selle rüseluse lõpetas turvamees, kes ilmus kohale umbes kahe minutiga," lausus ta.

Saatejuht Tralla viitas, et meeleavaldusel olid EKRE toetajad väljas nii-nimetatud reeturite võllapuuga, millel rippus mikser, mis kujutas välisminister Sven Mikserit, ja küsis, kuidas välisministri tütred seda pilti vaatama peaksid.

"Kui kuskil kolm aastat tagasi kultuurilehes Sirp ilmus pilt minu pojast Martinist, kellel oli kaelas silt "Minu m*** on puhas", siis me samuti nõudsime, et selline solvamine ja meelevaldne erinevate rumalate asjade kokku panemine tuleb Sirbi toimetuse poolt hukka mõista. Meile vastati, et see on kunst. Nüüd mina vastan teile samuti - see on kunst, sõnas Helme.

"See on rahvakunst, rahvas väljendas oma loomingulist pahameelt sellega, mis toimub riigis, sellega, et nad seostavad paljusid meie juhtivaid poliitikuid rahvuse reeturitena," leidis Helme.