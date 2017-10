Mart Helme: Eesti peab jõhkra jõukasutamise katalaanide vastu hukka mõistma

EKRE juht ning riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart Helme leiab, et Eesti peab Euroopa Liidu eesistujariigina hukka mõistma jõu kasutamise

rahvaküsitlusel osalenud katalaanide vastu.

Helme sõnul on Kataloonia iseseisvustaotlus olnud eelkõige eliidi projekt, mida sealsed poliitikud kasutasid keskvalitsuselt raha välja pressimiseks.

"Viimased arengud näitavad aga, et praeguseks on juriidilisest ja majanduslikust küsimusest saanud sügavalt emotsionaalne ja moraalne küsimus. Kataloonia valitsus on enda taha mobiliseerinud suure osa rahvast ning Hispaania keskvalitsus ei tohi oma rahvast lihtlabaselt üle rullida," ütles Helme.

"Vägivalla kasutamine referendumil osalenud inimeste suhtes on halvim, mida Hispaania keskvalitsus kujunenud olukorras teha sai. Verevalamist ei tohi tolereerida. Sellised jõuvõtted kuuluvad teise aega, mitte tänapäeva Euroopasse. Eesti peab Euroopa eesistujariigina jõhkra jõukasutamise selgelt hukka mõistma," ütleb Helme.

Helme sõnul oleks Hispaania keskvalitsus võinud rahumeeli lasta referendumil toimuda, sest selle tulemus ei ole siduv. "Kataloonia valitsus ei oleks saanud referendumit kasutada juriidilise, vaid ainult

moraalse argumendina. Polnud mingit põhjust minna rahvaküsitlust jõuga takistama," ütles Helme.

Helme sõnul peaks Eesti ja Euroopa Liit kutsuma Hispaania ja Kataloonia valitsusi üles jätkama rahumeelset dialoogi ja lahendama kujunenud kriis ilma jõuvõteteta.