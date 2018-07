Mart Helme Eesti 200 edust valimistel: muretsema peavad Vabaerakond, Reformierakond ja sotsid

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme ütles kommentaariks sotsioloog Juhan Kivirähki tänasele arvamusloole, et Eesti 200 edu pärast riigikogu valimistel peavad muretsema eelkõige Vabaerakond, Reformierakond ja sotsid. Lisaks nimetas ta Kivirähki kallutatuks ja Eesti 200 eestvedajaid "poliitilisteks luuseriteks".

Helme ütles Delfile, et Kivirähk on varem valesti arvanud ja arvab ka seekord valesti. Eesti 200 võtab Helme hinnangul ära eelkõige liberaalseid hääli. "Tegemist on täiesti selgelt vabaerakondliku maailmavaatetuse volume 2-ga ja see on just selline liberaalide ja protestihäälte võtmise koht," sõnas Helme.

"Meie nišis on väga selge toetajaskond, kes toetab Eesti suveräänsust, toetab traditsioone, toetab rahvuslust, nii et see (Eesti 200 – toim) ausalt öeldes meid üldse ei loksuta," rääkis EKRE esimees.

Eesti 200 on Helme hinnangul "puhas petukaup", mille eestvedajad on "poliitilised luuserid".

"Kivirähk on selles mõttes kallutatud, et ta on püüdnud kogu aeg meid halvas valguses näidata ja ma ei imesta, et ta püüab ka meid panna sellesse patta," ütles Helme.

Juhan Kivirähk ütles oma täna ilmunud arvamusloos, et Eesti 200 võtaks erakonnaks saades ja tuleva aasta riigikogu valimistel osaledes hääli ära olemasolevatelt erakondadelt.