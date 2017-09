Mart Helme: e-valimised tuleb ära jätta

EKRE esimehe ja riigikogu riigikaitse komisjoni aseesimehe Mart Helme hinnangul on RIA avastatud ID-kaardi kiibiviga piisavalt tõsine, et e-valimised neil valimistel ära jätta.

"Esimest korda tunnistab meie valitsus ja eriteenistused, et teatud

ID-kaartidega tehtavad tehingud ja e-valimised võivad olla riskantsed.

Isegi Riigi Infosüsteemide Amet tunnistab, et antud vea abil saab muuta

inimese identiteeti,“ ütles Helme.

„Meie oleme alati olnud e-valimiste suhtes skeptilised ja nüüd selgub,

et asja eest. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on veendunud, et

seekordsetel valimistel peab e-valimised ära jätma.“

Helme sõnul pole välistatud, et Vene eriteenistused, eelkõige GRU on

võtnud Eesti valimised tõsiselt luubi alla ega kavatse midagi jätta

juhuse hooleks. „Meenutame, et Venemaad on varemgi süüdistatud

valimistesse sekkumises

Prantsusmaal, Saksamaa, Suurbritannias ja USA-s. Nüüd jõudis järjekord

siis Eestini," ütles Mart Helme.