Mart Helme abikaasa Helle-Moonika võrdleb pensionäre lammastega, kellele Keskerakond ristikut jagab

Facebooki grupis "EKRE sõprade klubi" võrdleb Mart Helme abikaasa Helle-Moonika Helme Keskerakonna valijaid ja ennekõike pensionäre lammastega.

"No keskerakond pakubki lammastele oma rohelist ristikut - viimane sort oli nimetusega sada eurot palgalisa," kirjutas ka ise EKREsse kuuluv Helle-Moonika Helme seal grupis (kirjapilt muutmata).

Facebook

"Ma ei mõtle selle all mitte midagi, see tuli üldse ühest teisest vestlusest," kommenteeris Helme Delfile.

"See on lõik, millele viitate, on ühest teisest vestlusest, see ei ole sellega (Keskerakonna valimislubadusega – toim) üldse seotud. See on nali, eksole," lisas ta. Ta viitas enda kommentaaris Keskerakonna vapile, millel on ristik. "Vestlus oli üldse umbes selline, et mida poliitikud oma valijatele pakuvad. Sealt see umbes tuli," täpsustab ta.

Kõlab ikka justkui Keskerakonna valijad oleksid lambad? "Ei, ei ole sellega seotud. Lihtsalt neil on ristikhein, issand jumal," kordab Helme taas. "Keegi ütles vestluses eelnevalt, et paku heina ja sealt see tuli, sõnamäng."

Pensionitõus on Keskerakonna üks suurimaid valimislubadusi. "Kavandame seda nii, et koos indekseerimisega tõuseks keskmine vanaduspension 2020. aastal 100 euro võrra. See tähendab, et erakorraliselt tuleb pensione tõsta circa 60-70 euro võrra," kirjutas Jüri Ratas täna sotsiaalmeedias.