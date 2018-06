Mart Einasto vastuseks Valga haigla naistearsti pöördumisele: nädalas paari-kolme sünnitaja vastuvõtuks terve osakonna valmisoleku tagamine pole lihtsalt võimalik

Haigla nõukogu on haigekassa ettepanekut Einasto kinnitusel mitmel korral väga põhjalikult kaalunud ning langetanud otsuse sünnitusabi teenuse sulgemiseks alates 1. juulist. "Argumendid, mida nõukogu Valga haigla sünnitusosakonna olukorda korduvalt kaaludes arutas, olid selle ravikvaliteedi tagamise jätkusuutlikkus ja sellest tulenev ema-lapse turvalisus ja majanduslik jätkusuutlikkus," märkis ta.

Sünnitamine on Einasto sõnul alati seotud mitmete riskidega, mistap nõuded on kõrged ka nõuded personali valmisolekule ja aparatuurile.

"Selleks, et garanteerida ohutu ja mugav teenus nii emale kui beebile, peab haigla tagama vähemalt nelja spetsialisti valvesoleku kohal olles või mõnel juhul ka poole tunni jooksul kohale saabumise kohustusega," sõnas ta. Need on ämmaemand, naistearst, pediaater ja anestesioloog, aga lisaks peavad olema valmis abistama õed. "Väikse maakonnahaigla ümber on sellise hulga oma valdkonna tippspetsialistide pideva valmisoleku hoidmine aina keerulisem."

Valga haigla nõukogu koosolekul, mil kaaluti teistkordselt osakonna olukorda, ilmnes, et teenuse osutamiseks nõutava personali valvesolek ei ole Einasto sõnul ka seadustega vastavalt tagatud.

Valga haigla on Einasto kinnitusel teinud vajalikke ümberkorraldusi sünnitusabi teenuse osas. Sünnituseelne ja -järgne abi ning nõustamine jääb haiglasse alles. Ambulatoorset arstiabi jääb osutama naistearst.

Oluliselt suureneb Einasto sõnul ämmaemanda roll. "Ämmaemand suudab lahendada väga suure osa naise tervisega seotud probleemidest ja vajadusel leiab kiiresti aja ka naistearsti vastuvõtule," kinnitas ta. Professionaalsuse säilitamiseks on Valga ämmaemandatel soovi korral võimalus osaleda Lõuna-Eesti haigla sünnitusosakonna ämmaemandate valveringis.

"Juhul, kui Valgast tulnud sünnitaja soovib sünnitusele kaasa oma ämmaemandat, siis ka selle teenuse osutamiseks on kokkulepe olemas," ütles Einasto.

Üks oluline ja üha laiemalt leviv rasedusaegne probleem on gestatsioonidiabeet. Seni on selle probleemiga rasedate nõustamine ja ravi toimunud ainult Tartu Ülikooli Kliinikumis. "Samas on see valdkond, kus ämmaemand saab võtta üha suurema rolli enda kanda ja nii ei pea Valga naised raseduse ajal ilmtingimata Tartusse nõustamisele sõitma," ütles ta.