Marko Pomerants: poliitilise välireklaami keelu tühistamine seisab koalitsiooni kokkuleppe taga

Põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi (IRL) sõnul tuleks kaotada 40 päeva enne valimisi algav poliitilise välireklaami keeld.

Möödunud aasta kohalike valimiste eel teravalt esile kerkinud küsimus, kui mõttekas on 40 päeva enne valimisi algav poliitilise välireklaami keeld, kui samal ajal toimub internetis, eriti sotsiaalmeedias, aktiivne reklaamikampaania edasi.

Pärast valimisi tegi õiguskantsler Ülle Madise riigikogule ettepaneku kaotada aktiivse agitatsiooni perioodil poliitilise välireklaami keeld, sest see ei täida oma algset eesmärki muuta valimiskampaaniad sisukamaks.

Eesti Päevaleht kirjutas täna, et järgmisel aastal, kui järjestikku toimuvad riigikogu ja europarlamendi valimised, võib senise seaduse kehtimisel juhtuda, et vahetult enne riigikogu valimisi lähevad üles suured plakatid poliitikute nägudega, peal Euroopa Parlamendi valimiste logod. Reklaamitavad poliitikud aga kandideerivad mõlematel valimistel.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi sõnul pole poliitilise välireklaami keelu kaotamise osas poliitilist kokkulepet, kuid see tuleks sel kevadel ära teha. "Suured ülemused peavad püüdma edasi liikuda," märkis Pomerants.

Loe veel

"Ainult et Vabaerakonna eelnõuga pole ilmselt mõtet punnitada, kuna nende eelnõu ei ole enam Jüri Adamsi sõnul selle eelnõu moodi, mis ta alguses oli, vihjas Pomerants eelmise aasta sügisel Vabaerakonna poolt esitatud eelnõule, millega soovitakse, et kogu aktiivse agitatsiooni perioodi ajal kehtinud poliitilise välireklaami keeld tühistatakse ja piiratakse see keeld ainult ühe valimispäevaga.

"Kui meil on mingisugunegi arusaam olemas, algatame selle eelnõu põhiseaduskomisjoni enda poolt ja teeme selle asja kiretult ära," lubas Pomerants, "aga praegu ei ole veel ühtset arusaama."