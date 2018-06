Marko Mihkelson: Venemaa sissesõidukeelu saanud inimesed otsustavad ise, kas teatavad sellest avalikkusele või mitte

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kinnitas, et teda on Venemaa sissesõidukeelu saanud Eesti avaliku elu tegelastest informeeritud, kuid need inimesed peavad saama ise otsustada, kas teatavad sellest avalikkusele või mitte.

"Mina ei kuulu sellesse nimekirja," kinnitas Mihkelson Delfile. Mihkelson ütles, et teda kui väliskomisjoni esimeest on nimekirjast informeeritud. "Küsimus on nende inimeste enda otsuses, kas nad seda (nimekirja sattumist – toim) teatavad või ei teata," sõnas ta.

Mihkelsoni hinnangul on kõnealuse nimekirja puhul olulisem vaadata, miks see üldse on tekkinud ja mitte niivõrd seda, kes seal nimekirjas on. Tema sõnul on Eesti ajakirjandus nimekirja sattunute otsimisega langenud Venemaa propaganda lõksu. "See on asi, millega ma arvan, et ei peaks tegelema," ütles väliskomisjoni esimees.