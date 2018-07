Marko Mihkelson: Venemaa on viljelenud mõjutustegevust juba enamlaste riigipöördest

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson viibib parasjagu puhkusel ning pole välisluure ameti juhi Mikk Marrani kinda heitmisega mõjuagentide suunas kursis. Küll aga nentis ta, et mõjuagendid on Eestis alati olnud ning mingit riigikorda teeninud.

"Venemaa mõjutustegevus oma strateegiliste välispoliitiliste eesmärkide nimel on täna mastaapsem kui kunagi varem. Selleks on mitu põhjust. Esiteks on Venemaa viljelenud mõjutustegevust juba aastakümneid, eriti sihikindlalt alates enamlaste riigipöördest 1917. aastal. Kogu selle aja kuni tänaseni on Kremli püsivaks eesmärgiks olnud Lääne poliitilise kultuuriruumi killustamine, mis annaks autoritaarsele Venemaale juurde manööverruumi oma mõjuvälja laiendamiseks," kommenteeris Mihkelson.

"Teiseks põhjuseks on mõjutustegevuse suur professionaalsus tänu pikaajalisele kogemusel," jätkas ta.

"Kolmandaks ja praegu eriti tunnetatavaks põhjuseks on mõjutustegevuse tööriistakuuri rikkalik valik alates tüüpilistest "kasulikest idiootidest" kuni sotsiaalmeedia ja kübermõjutuseni välja. Seepärast on loomulik, et lääneriikide luureametid hoiavad nimetatud tegevusel teraselt pilku peal. Eesti ei ole siin erand," võttis Mihkelson asja kokku.