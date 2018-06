Marko Mihkelson: USA põhimõtteline suunamuutus Ida-Euroopa kaitsel oleks liitlaskohustuste krahh

Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul oleks Ameerika Ühendriikide põhimõtteline suunamuutus Ida-Euroopa kaitsel liitlaskohustuste krahh, mida Kongress kindlasti läbi ei laseks.

Mihkelson ütles Delfile, et mitte kunagi varem alates Teise maailmasõja lõpust pole transatlantilistes suhetes olnud nii palju ebakindlust kui praegu. "Seda on põhjustanud nii USA presidendi Donald Trumpi liitlassuhteid vastustav poliitika kui ka Euroopa mõnede riikide aeglane või ebaadekvaatne reageering tõsistele julgeolekualastele väljakutsetele," nentis Mihkelson.

"Suurim viga tehtaks aga siis, kui USA või Euroopa Liit arvaksid, et saavad hakkama teineteise toeta. Selliseid hääli juba kostub ning Eestile on see tendents kindlasti murettekitav," märkis Mihkelson.