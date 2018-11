Marko Mihkelson: ÜRO rändepaktile peaks hinnangu andma ka õiguskantsler

Mihkelson ütles Delfile, et väliskomisjoni liikmed nägid ÜRO rändeleppe teksti täna esimest korda ja sedagi ingliskeelsena. "Me saime pooleteise tunni jooksul väga sisulise arutelu kaudu tegelikult ikkagi päris palju selgemaks selle, et millised on need kitsaskohad, millised on tegelikult probleemid, mida see rändelepe üritab lahendada ja teiseks selle, et millised on või ei ole võimalikud järelmid Eestile," märkis Mihkelson.

Komisjon andis valitsusele soovituse küsida rändepakti suhtes seisukohta ka õiguskantsler Ülle Madiselt, sest rändeteema puudutab avalikkust tõsiselt ja küsimus on ka selles, kui palju ikkagi võib rändeleppega ühinemine mõjutada Eesti tulevast seadusandlust ja põhiseadusruumi.

Mihkelsoni sõnul selgus tema jaoks üllatusena, et valitsus on rändeleppe küsimuses lõhki, kuna Isamaa ei toeta seda. "Minu jaoks on see üllatus sellepärast, et see selgus tuli alles nüüd, kui lepe on juba 11. juulil ÜRO tasandil heaks kiidetud ja seesama valitsus on tegelikult seisukohtade kujundamisel olnud üksmeelne ju viimase kahe aasta jooksul," nentis ta. "Kui ikkagi sisepoliitikat välispoliitikasse praegu sellisel määral segatakse, siis ma ei usu, et see oleks Eestile väga kasulik."

"Küsimused, mis meie tõstatasime riigikogu väliskomisjonis ennekõike on seotud sellega, et Eestil on praegu võimalik mõjutada rahvusvahelise õiguse ja õigusnormide kujunemist ja et me kõik teaksime, millised on võimalikud järelmid nii rahvusvahelises õiguses kui tavaõiguses, selleks ka tänane arutelu oli," rääkis Mihkelson.