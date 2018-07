Marko Mihkelson: Trumpil on õigus soovida liitlastelt suuremad panust, iseasi on see, kuidas sa seda palub

"Tippkohtumisel lepiti kokku mitmeid olulisi jätkusamme ühise kaitsevõime tugevdamiseks ja alliansi laiendamiseks. Ma olen kindel, et NATO on nii edukas kaitseliit, et elab üle ka kõige suuremad Trumpi uperpallid," sõnas Mihkelson.

Trump tekitas kaks päeva väldanud NATO tippkohtumisel üksjagu segadust. Eile hurjutas ta eelkõige just Saksamaad madalate kaitsekulutuste ja Nord Stream 2 projekti pärast. Pärast hiljem toimunud neljasilmakohtumist Saksamaa kantsleri Angela Merkeliga nimetas ta aga suhteid suurepärasteks.

Täna teatas Trump, et kui kõik NATO liitlased ei suurenda oma kaitsekulutusi järgmiseks aastaks 2 protsendini sisemajanduse kogutoodangust, siis hakkab USA "oma asja ajama". Hiljem pressikonverentsil jätkus tal aga NATO-le vaid kiidusõnu.