Marko Mihkelson Trumpi 4% nõudest NATOs: see ei ole reaalne, püüdleme eeskätt ühiselt kahe protsendi tasemele

Peaminister Jüri Ratas ja välisminister Sven Mikser andsid täna Riigikogu väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni liikmetele ülevaate Brüsselis toimunud NATO tippkohtumise tulemustest.

Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkesloni sõnul oli tippkohtumise kõige olulisem sõnum NATO ühtsus, mida liikmesriigid väljendasid oma ühises avalduses ja milles tõsteti esile nii ohupildiga tegelemist kui alliansi võimekuste edasiarendamist.

Mihkelsoni sõnul on küsimus NATO võimekuse tekitamiseks vajalikust rahast olnud üleval juba ammu enne Brüsseli tippkohtumist. Tema hinnangul lahkusid liikmesriigid Brüsselist valmisolekuga panustad rohkem ja teadlikumalt kaitsevõime tugevdamisse. Küsimus on vaid selles, millises tempos liikmesriigid oma kaitsekulutusi tõstavad.

Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi välja öeldud mõte kaitsekulutuste tõstmisest nelja protsendini SKP-st ei ole Mihkelsoni sõnul siiski reaalne. „Ennekõike on vajalik realiseerida olemasolev konsensus kahe protsendi taseme saavutamiseks,“ ütles Mihkelson.

Mihkelson märkis, et Eesti puhul on kaks protsenti miinimum ja see on jagatud arusaam kõigi erakondade vahel. Pigem on tema sõnul küsimus, kas valimiskampaania käigus toob mõni erakond välja vajaduse tõsta kaitsekulutused 2,5 protsendi tasemele SKP-st.