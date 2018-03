Marko Mihkelson: Saksamaa politsei järgis Puigdemonti kinni pidades seadust

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et Saksamaa politsei järgis endist Kataloonia presidenti Carles Puigdemonti kinni pidades seadust.

"Puigdemonti kinnipidamises pole midagi erakordset - Saksamaa politsei järgis seadust, sest Hispaania oli Puigdemonti suhtes aktiveerinud Euroopa vahistamismääruse," ütles Mihkelson Delfile. "Lisaks Puigdemontile on Hispaania eeluurimise lõppedes esitamas süüdistusi kokku 25 Kataloonia aktivistile."

Samas on Mihkelsoni sõnul Kataloonias käivitunud ajakell, sest hiljemalt järgmise kahe kuu jooksul tuleb kohalikul parlamendil otsustada uue valitsuse üle. "Siiani pole õnnestunud toimivat koalitsiooni moodustada ning pole välistatud, et varasuvel võivad seal aset leida uued valimised. See kõik viitab poliitilise segadusteaja jätkumisele Hispaania keskvõimu ja Kataloonia omavalitsuse vahel," lisas Mihkelson.