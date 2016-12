Marko Mihkelson Putini pressikonverentsist: ta oli igav ja etteaimatav, pidas küberrünnakuid sisuliselt õigeks ning mõnitas kaudselt Clintonit

Tänane neljatunnine Venemaa president Vladimir Putini pressikonverents ei üllatanud sisuliselt ühegi vastuse poolest, eriti selles osas, mis puudutas rahvusvahelisi suhteid, leidis riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

"Putin oli kohati isegi igav ja väga etteaimatav. Võib olla kõige ilmekam oli Putini rünnak USA demokraatide vastu, kus ta sisuliselt pidas õigeks küberrünnakuid ning mõnitas kaudselt Clintonit, kes ei oskavat kaotada," märkis Mihkelson pressikonverentsi kommenteerides.

Mihkelson tõi välja, et Putin ei jätnud süüdistamata korduvalt USAd, kes juba 2001. aastal olevat loonud eeltingimused võidurelvastumiseks, ning Euroopa Liitu, kes justkui alusetult on kehtestanud Venemaa vastu sanktsioonid. "Seega ei midagi uut. Kõik jätkub vana viisi ehk siis välispoliitilise doktriini alusel, mida Venemaa on järginud juba sisuliselt paarkümmend viimast aastat. Selle sisuks on Lääne ühtsuse ja väärtusruumi murendamine ning julgeolekuvälja ümbermängimine. Putin unistab kindlasti uuest Jaltast, kuid tajub samas, et pelgalt jõuga ei pruugi ta seda saavutada. Nii kujuneb uuel aastal keskseks küsimus Putini suhetest USA uue presidendi Donald Trumpiga," lisas Mihkelson.

Täna pidas Venemaa president Vladimir Putin oma iga-aastase suure pressikonverentsi. Loe kokkuvõtet pressikonverentsist SIIT.