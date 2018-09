Marko Mihkelson: olen tänasest Reformierakonna liige, kuid mind on kutsunud ühinema ka teised erakonnad

"Vastavalt seadusele ei saa ma fraktsiooni liikmeks astuda, kuid erakonna liikmena jagan mõistagi laiemaid poliitilisi valikuid," märkis Mihkelson. "Minu poliitilise tegevuse keskmesse jääb kindlasti välis- ja kaitsepoliitika ning välismajanduspoliitika," lisas ta.

Eelseisvatel riigikogu valimistel kandideerib Mihkelson Harju- ja Raplamaal.

Mihkelsoni sõnul on teda ühinema kutsunud mitmed erakonnad. Tema arvates on selle põhjuseks Eesti poliitiliste jõudude konsensuslik hoiak välis- ja kaitsepoliitikat puudutvates küsimustes.

"Minu jaoks on poliitiliste valikute kriteeriumid ammu paigas," kommenteeris Mihkelson oma Reformierakonna kasuks vastu võetud otsust. "Vaadetelt parempoolse inimesena on minu jaoks oluline, et erakond kuhu kuulun, töötaks isikuvabadusi ja ühiskonna tasakaalustatust esikohale tõstes avatud ja uuendusmeelses vaimus Eesti parema tuleviku nimel."

Marko Mihkelson oli IRL-i liige kuni 2017. aasta suveni. Enne seda kuulus Mihkelson erakonda Res Publica, millega ühines 2001. aastal. IRL-ist lahkumist põhjendas Mihkelson erakonna vanameelsuse ja poliittehnoloogiate kasutamisega, mis tema maailmavaatega ei ühti. Temaga samal ajal lahkus IRL-ist ka Margus Tsahkna.