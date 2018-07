Marko Mihkelson: NATO tippkohtumise oluline teema on kaitsekulutuste jaotumine

Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on eesootava NATO tippkohtumise oluline teema kaitsekulutuste ühtlane jaotumine.

„On rõõmustav, et liitlased suhtuvad oma kohustustesse tõsiselt ja töötavad kaitsekulutuste tõstmise nimel. Ootuste järgi on kaitsekulutustele 2 protsenti SKP-st maksvaid liikmesriike aastaks 2025 kokku 17,“ ütles Mihkelson.

Ta lisas, et tippkohtumisel on muu hulgas tähelepanu all NATO kollektiivkaitse tugevdamine, NATO–Euroopa Liidu koostöö ja transatlantiliste suhete ühtsus, Makedoonia kutsumine liitumisläbirääkimistele ning toetusavaldused Gruusiale ja Ukrainale.

„Eelkõige on meie ootus, et tegu oleks konstruktiivse ja üksmeelse tippkohtumisega, kus peale kaitsekulutuste kasvu ülevaatamise tehakse ka vajalikud otsused kaitse tugevdamise kohta,“ ütles komisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus.

Ta tõi välja, et NATO kaitsekulutused on pärast julgeolekuolukorra muutumist järjepidevalt kasvanud ja kuigi tempo võiks Eesti seisukohast olla veelgi kiirem, on Euroopa riikide ja Kanada panus NATO-s alates 2015. aastast kasvanud 87 miljardit dollarit. „See on oluline muutus,“ toonitas aseesimees. „USA presidenti on palju kritiseeritud, aga Eesti poolt vaadates on Donald Trumpi surve kaitsekulutuste tõstmisele olnud õige.“