Marko Mihkelson liitub Reformierakonnaga

"Eelseisvatel valimistel on Eestil teha oluline otsus, kas toetada avatud mõtlemist ja edumeelsust ning lõigata kasu globaalsest arengust või olla hirmul, vihased ja endassetõmbunud. Maailma tundva ja vabadust hindava inimesega valin ma esimese tee ning see on ka põhjus, miks võtsin vastu Kaja Kallase kutse ja liitusin Reformierakonnaga," ütles Mihkelson pressiteate vahendusel.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et Mihkelson on kahtluseta Eesti üks tugevamaid välis-ja kaitsepoliitika eksperte ning omab erakordselt häid suhteid paljude meie liitlasriikide võtmeotsustajatega. "Marko puhul on märkimisväärne ka tema oskus ja valmidus keerulisi ja kaugeid teemasid alati arusaadavaks rääkida. Seetõttu on mul väga hea meel, et ta meie erakonda tuleb," ütles Kaja Kallas.

Mihkelson on olnud ajalehe Postimees peatoimetaja ja Balti Venemaa Uurimise Keskuse juht. Alates 2003. aastast on ta olnud riigikogu liige.

Eesti Päevaleht kirjutas juba eelmise aasta lõpus, et Mihkelsoni liitumine Reformierakonnaga on õhus. Reformierakondlased olid juba toona Mihkelsoniga liitumisjutte pikalt rääkinud, kuid Mihkelson oli kõhklev.

Mullu juuni lõpus otsustas Mihkelson koos Margus Tsahknaga IRL-ist lahkuda.