Marko Mihkelson: konfliktiohu kasv Lähis-Idas töötab ka Eesti julgeolekuhuvidele vastu

USA otsus avada saatkond Jeruusalemmas ning samal ajal taanduda Iraaniga sõlmitud tuumaleppest pingestab Mihkelsoni sõnul olukorda regioonis. "Seda me oleme näinud nii Iraani ja Iisraeli vahelise konfliktiohu tõusust, aga ka uutest massilistest vägivallapuhangutest Gaza sektori ja Iisraeli eraldusjoonel," ütles Mihkelson.

"Halb on see, et Washington pole suutnud oma liitlasi veenda selles, et tehtavate sammude taga on midagi enamat pelgalt sisepoliitilisest arvestusest," nentis väliskomisjoni esimees. "Küsimusele, mis on USA Lähis-Ida strateegia, ei oska Washingtonis täna keegi kindlamat vastust anda. Üks on selge, et rahu ja stabiilsust tehtud sammud lähemale ei too. Vähemalt nähtavas tulevikus," lisas Mihkelson.

"Eestile on kõige ohtlikum süvenev umbusaldus transatlantilistes suhetes. Viimati olid USA ja Euroopa liitlaste suhted sedavõrd kriitilises seisus enam kui 30 aastat tagasi," märkis Mihkelson. "Sellest aga võidaksid jõud, kes on huvitatud eeskätt läänemaailma julgeolekuarhitektuuri lagunemisest," ütles ta.