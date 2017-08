Marko Mihkelson kohtumisel Edward Royce'iga: vabakaubandusleping on Euroopa ja USA suhetes olulisel kohal

Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni kohtumisel USA Esindajatekoja välisasjade komitee esimehe Edward Royce'iga oli kõne all Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriigi vaheliste suhete tugevdamine.

Kohtumisel tõdeti, et vastastikust laialdast koostööd tuleb jätkata nii regiooni julgeoleku tugevdamisel, terrorismivastases võitluses, küberjulgeoleku kui ka kaubandusvaldkonnas. "Peame kasutama oma tugevusi ning võimendama neid koostöö kaudu kõikides valdkondades," ütles Mihkelson.

Mihkelson märkis, et väga tähtsal kohal omavahelistes suhetes on Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline vabakaubandusleping ning avaldas lootust, et pooled jõuvad selles osas kokkuleppeni.

Rääkides Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonidest tõdeti, et need on olnud vajalikud ning parema tulemuse saavutamiseks tuleb sanktsioonide fookusesse tõsta Venemaa energiasektor.

Veel peatuti kohtumisle strateegilise kommunikatsiooni tähtsusel. Ühiselt leiti, et aktiivse propaganda vastu on võimalik edukas olla avatud ja kriitikameelse meediaga.