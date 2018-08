Marko Mihkelson: Juhtumite puhul, nagu NATO hävitaja õhku lastud rakett, peab info liikumine olema kiirem

"Mind teeb murelikuks fakt, et intsidendi toimumisest kuni informatsiooni jõudmiseni Eesti õhuväe ülemani läks poolteist tundi. Selliste juhtumite puhul, mida ei saa kunagi lõpuni välistada, peab infoliikumine olema kiire ja võimalikult avatud," ütles Mihkelson täna delfile.

Kummaline on Mihkelsoni sõnul seegi, et strateegilist kommunikatsiooni oluliseks pidav NATO peakorter vaikib. "Intsident ei tohiks samas kuidagi piirata või vähendada meie õhupiire turvavate NATO lennukite võimekust. Eesti õhuruum on meie liitlaste õhujõududele olnud hea treeningruum, mida antud intsident ei tohiks samuti märkimisväärselt muuta," ütles Mihkelson.