Marko Mihkelson: James Mattis on olnud kui piksevarras

"Kaitseminister Mattise lahkumine ei tule kahjuks üllatusena. Washingtonis on sellest räägitud juba mitmeid kuid," ütles Mihkelson Delfile. "Mattis on olnud kui piksevarras, kes on viimase kahe aasta jooksul korduvalt maandanud presidendi väga volatiilset välissuhtlemist kaitsepoliitika küsimustes. Samas on Mattis seisnud kindlalt NATO liitlaste kaitsel ja aidanud kaasa USA kaitseabi ning vägede kohaloleku suurenemisele Euroopas," lisas ta.

Mihkelsoni hinnangul on kaitseminister Mattis Trmpi administratsiooni justkui viimane mohikaanlane, kes oma vankumatu autoriteediga on suutnud tasakaalustada Valge maja sageli irratsionaalset käitumist.

Mattis kirjutab oma lahkumiskirjas, et tema ja presidendi vaated pole ühtinud USA liitlaste toetamisel ja Venemaa tugevamal vastustamisel viimase agressiivse käitumise eest. Viimaseks piisaks sai Trumpi otsus tõmmata ootamatult välja vöäed Süüriast ja lahkuda pooleldi Afganistanist.

"Trump soovib ilmselgelt Pentagoni etteotsa inimest, kes kuuletuks Valgele majale ning viiks vastuvaidlematult ellu presidendi otsuseid. Nagu näiteks armee saatmist täisrelvastuses piirile Mehhikoga, mille Mattis oskuslikult mahendas," märkis Mihkelson.

"USA liitlastele on Mattise lahkumine halvaks uudiseks, sest see samm suurendab veelgi Trumpi ettearvamatut käitumist rahvusvaheliselt pingelistes küsimustes ning võib kaasa tuua Ühendriikide positsioonide edasise nõrgenemise," nentis riigikogu väliskomisjoni esimees.