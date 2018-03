Marko Mihkelson: Jaak Madisoni idee külastada Krimmi poolsaart on täiesti arusaamatu

Riigikogulane Jaak Madison (EKRE) plaanib suve hakul Krimmi külastada, Marko Mihkelson peab seda plaani aga aruaamatuks. Madison aga ütleb, et külastus ei kõiguta kuidagi meie Ukraina suunalist poliitikat.

Madison tegi Facebookis üleskutse toetamaks Krimmi eestlaste kogukonda, et aidata remontida sealset Eesti Taret. "Seda toetuskampaaniat on plaanis jätkata maikuu lõpuni ja juuni algul lähen neile külla ja viin kogunenud summa ära," märgib Madison Facebookis.

Marko Mihkelson kritiseerib oma Facebooki lehel: "Riigikogu liikme Jaak Madisoni idee külastada Venemaa poolt okupeeritud ja annekteeritud Krimmi poolsaart on täiesti arusaamatu ning vastuolus rahvusvahelise sanktsioonipoliitikaga."

Ta selgitab, et Krimmi eestlaste abistamine on oluline, kuid seda saab teha viisil, mis ei sea kahtluse alla Eesti ametlikku positsiooni seoses Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumisega Venemaa poolt. "Madison võiks tõsiselt kaaluda oma sõidust loobumist, sest vastasel korral ootab teda Ukrainas persona non grataks kuulutamine ning ta liiguks samasse ritta Putini Venemaale "kasulike idiootidega". Pole vähetähtis seegi, et EKREgi poolt kõrgelt hinnatud USA eriesindaja Kurt Volker on äsja öelnud, et kõik Lääne poliitikud, kes külastavad Krimmi, peaks sattuma sanktsioneeritute nimekirja."

Loe veel

Vastuseks Mihkelsonile ütleb Madison, et Ukraina terviklikkust pole kordagi kahtluse alla seatud - Krimmi poolsaar on okupeeritud ja siin pole kahtlustki. "Millised on need muud viisid sealsete kaasmaalaste toetuseks? 2014. aastast on igasugune toetamine lõpetatud ja milliseid variante sa pakud? Kas meie kaasmaalaste olukord on nii tühine ja vähetähtis? Mida oled sa väliskomisjoni esimehena teinud, et kaitsta eestlaste huve Krimmis," küsib ta Mihkelsonilt. "Juhul, kui see külastus saab toimuma, siis ei kõiguta see kuidagi meie Ukraina suunalist poliitikat. Loomulikult ma ka taotlen Ukraina ametkonnalt luba Krimmi külastamiseks, et see oleks kooskõlas Ukraina seadustega. Kuid eks siis näis, kuidas nad arvavad. Igatahes on meie huvides tagada õiglane kaasmaalaspoliitika sõltumata eestlaste asukohast."