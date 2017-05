Marko Mihkelson ja Hannes Hanso läksid kahepäevasele visiidile Armeeniasse

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso viibivad täna ja homme töövisiidil Armeenias. Kohtumiste keskmeteks teemadeks on riikide omavahelised suhted ja Euroopa Liidu idapartnertlusprogramm.

Mihkelsoni sõnul on Euroopa Liidu idapartnerlusprogramm Eesti eesistumisel üheks keskseks välispoliitiliseks teemaks. Ta on veendunud, et kuigi Armeenia on otsustanud liituda Venemaa juhitud Euraasia Liiduga, jagub koostöö ruumi kindlasti ka Euroopa Liiduga.

Mihkelsoni sõnul on Eesti jaganud ja valmis ka edaspidi jagama Armeeniale oma kogemusi demokraatlike institutsioonide ülesehitamisel. Senine arengukoostöö on puudutanud e-riigi ja hariduse valdkonda. Erinevate projektide kaudu on toetatud demokraatia arengut, IT-sektorit ja ettevõtlust.

Euroopa Liidu idapartnerluspoliitika lähiaastate peamiseks väljakutseks on Mihkelsoni sõnul Armeenia ja Euroopa Liidu suhete süvendamine ja riigi jätkuv demokratiseerumine. Ta avaldas lootust, et Eesti eesistumise ajal saab allkirjad Armeenia ja Euroopa Liidu vaheline raamleping.

Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso tõdes, et viimastel aastatel on Armeenia välis-ja julgeolekupoliitika alased prioriteedid olnud suunatud SRÜ ja Venemaa poole. Kahepoolsete suhete arendamise potentsiaal on tema sõnul kõrge eelkõige äri, hariduse, kodanikuühiskonna ja IT-teenuste sektoris.

Loe veel

"Arvestades Armeenia ja Venemaa tihedat kaitsealast koostööd, siis hetkel ei näe me vajadust või soovi tihendada Armeeniaga kaitsealast koostööd. Kuid tähtis on, et hoiaksime suhtluskanalid avatud ja kuulaksime Armeenia seisukohti," ütles Hanso.

Hanso sõnul on Armeenia ja Venemaa suhted head ainult tinglikult, sest tegelikult soovib Venemaa hoida lihtsalt regioonis suuremat kontrolli. Tema hinnagul on Armeenia ühiskond Venemaa käitumise suhtes pigem pettunud ja näeb propagandat läbi. "Kodanikuühiskonna arengu toetamine on seetõttu väga tähtis," arvab Hanso.

Visiidil kohtuvad Mihkelson ja Hanso Armeenia parlamendi asespiiker Eduard Sharmazanovi, välisminister Edward Nalbandyaniga, asekaitseminister Artak Zakaryani, parlamendi väliskomisjoni esimehe Armen Ashotyani ja kaitsekomisjoni esimehe Kohyun Nahapetyaniga, kellega kohtumistel käsitletakse peale kahepoolsete suhete ka Armeenia suhteid naabritega ja olukorda Lõuna-Kaukaasias laiemalt.

Teisipäeval osalevad nad Euroopa Liidu ja Armeenia suhteid käsitleval konverentsil, kus arutatakse Euroopa Liidu naabruspoliitikat ning sidemeid Venemaa ja Hiinaga. Visiidi raames tutvuvad nad veel Armeenia e-õppe portaaliga Dasaran, mille kaudu võimaldatakse võrdne juurdepääs haridusele kõigile Armeenia lastele. Praegu ühendab portaal kõiki Armeenia riigikoole ja sellel on umbes miljon registreeritud kasutajat.