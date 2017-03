Marko Mihkelson ja Hannes Hanso külastavad Balti kolleegidega Ühendkuningriiki

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso viibivad koos Läti ja Leedu kolleegidega Londonis, et arutada julgeolekuolukorda Euroopas ning välispoliitilist ja kaitsekoostööd pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust.

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et visiidiga samal ajal, kolmapäeval, annab Briti valitsus sisse ametliku avalduse rakendada Euroopa Liidu asutamislepingu artiklit 50, et alustada liidust lahkumise protsessi.

„Lahkumisläbirääkimised algavad Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal,“ ütles Mihkelson. „Eesistujana oleme erapooletud ja püüame läbi rääkida kõigi 27 liikmesriigi huve kaitstes.“ Tema sõnul on Eesti esmane huvi säilitada Ühendkuningriigis elavate ja töötavate Eesti kodanike ja seal tegutsevate Eesti ettevõtete senised õigused.

Ta väljendas lootust, et lahkumisläbirääkimised viivad kokkuleppeni, mis sobib Euroopale ja Ühendkuningriigile, aga ka NATO liitlastele.

Riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso sõnul on Ühendkuningriik Euroopa julgeoleku tugev alustala ja kõigi huvides on, et kaitse- ja julgeolekualane koostöö jätkuks ka pärast Brexitit.

„Ühendkuningriik on üks meie olulisemaid partnereid, kellega meid seob pikaajaline liitlassuhe,“ kinnitas Hanso. „Britid on meie head ja kindlad koostööpartnerid ning liitlased ka tulevikus.“ Hanso sõnul on nii Ühendkuningriik kui Eesti kaks viiest NATO liikmesriigist, kes panustavad kaitsevaldkonda SKP-st üle kahe protsenti.

Kolme Balti riigi välis- ja kaitsekomisjonide juhid kohtuvad parlamendi väliskomisjoni esimehe Crispin Blunti ja kaitsekomisjoni esimehe Julian Lewisega. Samuti kohtutakse Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise eest vastutava ministri David Jonesiga, Euroopa ja Ameerika asjade riigiminister Alan Duncaniga ning Briti parlamendi Eesti, Läti ja Leedu sõprusrühmade liikmetega.

Mihkelson ja Hanso osalevad kolmapäeval veel mõttekoja Chatham House ümarlauas ning kohtuvad Briti meedia esindajatega.

Eile külastasid nad Briti 5. jalaväepataljoni nende kodubaasis Bulfordis Inglismaal, kust kaitseväelased ja lahingtehnika on tulnud NATO lahingugrupi koosseisus Eestisse. Nad said ülevaate raamriigi missioonist ja kompanii soomusvõimekusest ning avaldasid brittidele tänu nende panuse eest Balti regiooni julgeoleku tagamisel.