Marko Mihkelson: Eestil on USA-s kohustustest hooliva liitlase kuvand

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtus eile Washingtonis Esindajatekoja väliskomisjoni esimehe Edward Royce'iga, kellega räägiti tema eelseisvast Eesti visiidist, kahepoolsete suhete praktilistest küsimustest ning USA-Venemaa suhetest.

"Eesti ja USA suhted on täna väga intensiivsed," ütles Mihkelson pärast kohtumist. "Seda on kindlasti mõjutanud Eesti kui kohustustest hooliva liitlase kuvand, mis on väga heaks eelduseks koostöö laiendamiseks, sealhulgas ka kaubandussuhete vallas."

Royce andis kohtumisel põhjaliku ülevaate Esindajatekojas käimasolevast debatist Venemaa sanktsioonieelnõu osas, mis suurendaks oluliselt Kongressi rolli Venemaa vastaste sanktsioonide otsustamise üle. Mihkelsoni sõnul avaldas Royce lootust, et juba lähipäevadel suudetakse eelnõu heaks kiita.

Kohtumisel räägiti ka Venemaa mõjutustegevuse vastu suunatud sammudest. Mihkelson omakorda juhtis tähelepanu sellele, et Eesti ja USA võiksid tõsta oma koostöö küberkaitse vallas senisest praktilisemale tasemele.

Lisaks Royce'ile kohtus Mihkelson väliskomisjoni aseesimehe Elliot Engeliga ning kongresmenide Mike Gallagheri, Brian Fitzpatriku, Gregory Meeksi, Joe Wilsoni ja teistega.

Neljapäeval esines Mihkelson Kongressis toimunud USA ja Euroopa Liidu suhteid käsitlenud seminaril, kus ta tutvustas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete. Teisipäeval pidas Mihkelson avakõne Washingtoni ühes tuntumas mõttekojas Atlantic Council toimunud Venemaa suurõppuse Zapad teemalisel seminaril.

Royce tuleb Eestisse visiidile augusti esimesel poolel.