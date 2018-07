Marju Lauristin Urve Palo erakonnast ja ministrikohalt lahkumisest: see ei väljenda mingisugust kriisi sotside hulgas

Kriisi võimuladvikus lükkab Lauristin ümber. “Meil on seltksond, mis on väga tihedalt seotud. Mõttekaaslaste seltskond, milles on erinevad sõpruskonnad ja erinevad inimsuhted, aga siin ei ole mingisugust kriisi võimuladvikus,” jätkas ta.

Lauristini sõnul on selge, et kui Urve Palo ausa ja emotsionaalse inimesena väljendab oma pahameelt hea kolleegi käitumises ja sellest hakkavad tekkima tagasilöögid inimestevahelistes suhetes, on see arusaadav. “Kuidas neid lahendada, on alati väga keeruline. Praegune Urve otsus, selles on mingisugune osa emotsionaalses õhkkonnas, mis tekkis viimase suhtumiste ja postitsioonide väljendamise käigus, aga see ei väljenda mingisugust kriisi sotside hulgas,” sõnas Lauristin ja lisas, et kui ühes frupis on mitu võimekat liidrit, tekibki konkurents.

“See ei ole see mingi kriis. Kriis on siis, kui konkurentsi ei ole. Mis teeb minule muret, on tõepoolest see, kui võrdlen meie noori liidreid. Neil igaühel on oma tugevad küljed. Ma näen ka oma väljakutset selles, et need erinevad tugevad küljed moodustaksid ühe terviku," sõnas ta.

Sotside seas on Lauristini sõnul algusest peale valitsenud siiras poliitiline koostöö. “Ideede nimel on meil siiras koostöö. Kui on erinevused, siis need räägitakse läbi, vaieldakse läbi ja kui vaja, siis kakeldakse läbi. See on jällegi veel parem koostöö. See ongi minu väljakutse ja ma olen üritanud seda liini ka ajada,” kirjeldas Lauristin oma missiooni erakonnas.

Küsimusele, kas Ossinovski saab edasi hakkama ka Palota, vastab Lauristin, et saab kindlasti. “Ossinovski on väga tugev isiksus ja väga tugev liider, väga andekas ja intelligentne liider. Muidugi on tal ka omad probleemid ja neid on ka väga palju arutatud. Ta on noor ja tal võib olla suhtlusvigu kindlasti, me kõik teeme neid. Aga seda muret ei ole, et mingi raske probleem oleks, millega me toime ei tuleks.”

“Urve on üsna pikalt kaalunud seda ettevõtlusse tagasiminekut. Ja kuna ta tuli ettevõtlusest, siis ma võtan seda, mis ta ütles, väga tõsiselt. Ta ütles, et üks etapp tema elus on läbi. Ja ma tean seda ka enda pealt. Kui ma tulin Brüsselist ära, tundsin, et see etapp minu elus on läbi. Ilma, et ma oleks kellegagi riidu läinud või midagi sellist teinud,” meenutab Lauristin aega Brüsselis ja lisab, et Palo näol 12 aastat end ühele asjale pühendada on tänapäeval küllaltki haruldane.

Lauristin arvab, et poliitikas on parim tegutseda mõne eriala eksperdina. “Mina olen seda koguaeg teinud. Ma olen ülikooli ja poliitika vahet jaganud oma elu, et ma ei ole tundnud, et ma olen poliitikaga ainult laulatatud. Inmesel peab olema tõepoolest oma isiklik vaimne huvi, mis teda edasi viib. Ja kindlasti poliitika peaks olema iga inimese jaoks, iga ettevõtte, teadlase, kunstniku jaoks mingi osa tema elust, nagu me oleme kõik kodanikud ja nagu me oleme oma eraelus ja professionaalselt aktiivsed. Neid inimesi, kelle jaoks elus poliitika on kõik, neid polegi väga palju,” rääkis ta Palo lahkumise valguses.