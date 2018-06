Marju Lauristin: põhiseaduskomisjon loob võimalust ajakirjanduse suukorvistamiseks

Sotsiaalteadlase ja poliitiku Marju Lauristini hinnangul on kahetsusväärne, et Eesti soovib Euroopa andmekaitse määruse rakendusseadusega anda võimaluse ajakirjandust poliitilistel kaalutlustel suukorvistada.

Lauristin ütles Delfile, et ülekaaluka avaliku huvi mõiste, mida riigikogu põhiseaduskomisjon soovib lisada Euroopa andmekaitse määruse rakendusseadusse, toob juurde väga palju subjektiivsust. "Mul on väga kurb, et Eesti on tahtnud muuta seda klauslit keelavamaks kui ta on algses Brüsselist tulnud tekstis," nentis ta.

Ülekaaluka avaliku huvi mõiste Euroopa andmekaitse rakendusseaduses toob Lauristini hinnangul kaasa selle, et tekib võimalus avaldada ajakirjandusele poliitilist survet. "Kui on näiteks sellised juhtumid, kus ajakirjandus tõepoolest tegeleb probleemidega, mis on ebameeldivad mõnele asjaomasele, siis on võimalik seda klauslit kasutades püüda ajakirjandust takistada," märkis ta.

Kas Euroopa andmekaitse rakendusseadus võib kõnealuses punktis minna vastuollu põhiseadusega, sõltub Lauristini sõnul seaduse praktilisest rakendamisest. "Kui vaadata seda tausta, miks üldmääruse tegijad sellest ülekaaluka huvi rõhutamisest loobusid, siis selleks on ikkagi reaalsed tendentsid, mis tänapäeval Euroopas on," ütles ta.