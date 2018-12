Marju Lauristin EKREst: ma näen, et nende üritustele tulevad madala kultuuritasemega inimesed

"Ma näen, et EKRE üritustele tulevad madala kultuuritasemega inimesed. EKRE on toonud Eesti poliitilisse kultuuri islamistliku poliitika. Kividega reeturite tappa ähvardamine on islamistlik kultuur. Meil ei ole sellist kommet kunagi olnud," sõnas Lauristin intervjuus viidates Indrek Tarandi peksmisele EKRE meeleavaldusel.

"Jalgadega löömist ja vägivalda on Eesti poliitilises kultuuris alati välditud," viitas Lauristin Interrindele.

