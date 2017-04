Maris Lauri peaminister Ratasest: kolmandas isikus räägivad üldiselt enesekesksed inimesed, kes peavad end maailma nabaks

Reformierakondlasest riigikogulane Maris Lauri võrdleb Jüri Ratase sõnakasutust Venemaa isevalitsejatega ning näeb ohtu demokraatiale.

"Seda, et Ratas räägib endast kolmandas isikus, on juba ammu täheldatud, vähemalt need, kes riigikogus toimuvat jälgivad. Tundub veider ja naljakas, aga... Kolmandas isikus räägivad üldiselt need, kes on ülimalt enesekesksed ja peavad enda maailma nabaks. Meenutame "Meie, kogu Venemaa keiser..." või kuidas see täpselt oli," sõnab Lauri Facebookides.

"Kas järsku Ratase toreda-poisi-imago all on ka hoopis midagi muud? Kui ta eile "Aktuaalses kaameras" tahtis rääkida üksnes kokkulepitust, siis minu jaoks vilksataski see midagi muud... Ma tõesti väga loodan, et nüüd ma eksin. Sest kui see nii ei ole, siis on asi ikka väga-väga halvasti."

Lauri lisab, et pidi kirjutama selle postituse selle pärast, et see vilksatus ei osutuks tõeseks, et oleks meeldetuletus - demokraatiasse sellised käitumisviisid ei sobi. "Et me ühel hetkel ei avastaks end siin Eestis olukorras, kus peame nentima, et nägime küll, aga ei reageerinud, sest mõtlesime, et see ei saa ometi tõsi olla. Liialt palju on selliseid hetki olnud viimasel paaril aastal maailmas, kus on arvatud, et tegemist on libastumistega, vähetähtsate ja juhuslike sündmustega, et tegelikult on demokraatia tugev ja inimesed käituvad mõistuspäraselt..."

Lauri märgib, et loodab tõesti, et eksib. "Ma loodan, et peaminister võtab kätte ja korrigeerib oma käitumist, mõtleb selle üle, milline on tema positsioon ja roll ning kuidas selles rollis tuleb käituda ning kuidas mitte. Peaministri roll ei ole kerge ja nagu iga ameti puhul võtab selle ameti õppimine pisut aega. See aeg on aga juba ammu otsas, amet peaks olema selge, sealjuures ka see, kuidas sobib käituda ja kuidas mitte, ning see, mida peab teadma."