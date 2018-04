Maris Jessele on tehtud pakkumine tervise- ja tööministriks asuda? Sotsid vaikivad

Teemat oli pisut täpsemalt nõus kommenteerima aseesimees Heljo Pikhof. "Jevgeni Ossinovski on öelnud, et tuleb lähinädalate jooksul välja uue ministrikandidaadi nimega. Seni ta pole seda teinud. Mina ei ole kursis sellega, et vastav pakkumine oleks tehtud Maris Jessele," kinnitas Pikhof.

"Samas on Maris Jesse väga tõsiseltvõetav kandidaat tervise- ja tööministri ametisse. Ta tunneb hästi nii meditsiini valdkonda kui tööga seotud probleemistikku. Tema plussiks on kahtlemata ka see, et ajal, mil praeguse valitsuse mandaat kestab vähem kui aasta, ei vaja ta aega selleks, et ennast tervise-ja tööministri vastutusalas olevate keeruliste teemadega kurssi viia," tunnustas Pikhof Jesset.

"Kui selgub ministrikandidaadi nimi või ka nimed, siis toimub kindlasti põhjalik arutelu ka erakonna juhatuses," rõhutas Pikhof.

Sotside asejuht Anto Liivat ei osanud väidetavat Jessele tehtud ettepanekut kinnitada ega ümber lükata. "Nimest mõistagi on juttu olnud. Oleme erakonna juhtkonnas leppinud kokku, et nii nagu kombeks on, siis valitsusdelegatsiooni muutmise ettepaneku esitab juhatusele erakonna esimees. "Kellega millises järjekorras ta konsultatsioone peab, teab ta ise kõige paremini kommenteerida," sõnas Liivat.