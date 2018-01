Marina Kaljuranna hinnangul tegi president NO99 palgates valearvestuse

President ja tema kantselei poleks tohtinud lasta tekkida olukorral, kus vabariigi kõige tähtsama EV100 juubelipeo lavastaja ümber tekkinud arutelu varjutab sündmust ennast, leiab Marina Kaljurand.

Kaljurand, kes ka ise kandideeris presidendiks, leiab, et teater NO99 taset ei vaidlusta keegi, sest tegu on Eesti teatri ühe lipulaevaga. Aga kui küsida, kes on selle teatri nägu, siis ütlevad Kaljuranna sõnul kõik, et Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, vahendas ERR Kaljuranna sõnu ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

"Inimesed vaatavad Tiit Ojasood kui sümbolit ja nad ei ole veel unustanud pooleteise aasta tagust intsidenti. Arvan, et president oleks pidanud mõtlema selle peale, kas selle teatri ja lavastaja väljatoomine võib tekitada ühiskonnas arutelusid. Arutelud peavad olema - keegi ei vaidlusta - aga kas need peavad toimuma Eesti sajanda aastapäeva kõige tähtsama peo raames?" lausus Kaljurand.

"Võib-olla oleks pidanud rääkima Eesti inimestega. Kindlasti oleks pidanud arvestama, et see [NO99 ja Ojasoo] tekitab diskussiooni. Ma ei ole diskussioonide vastu ja olen ka nõus, et ei saa rääkida kogu aeg seda, mis meeldib kõigile. Aga arvan, et Eesti Vabariik 100 kõige pidulikum aktus ei pea olema see koht, kus me arutame," lausus Kaljurand.