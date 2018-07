Marina Kaljuranda vapustas Eesti poliitikute meeletu kahepalgelisus: kui sa solvad mind avalikult, siis sa ei saa ka kulisside taga mu sõber olla

Värske sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand andis pika ja sisuka intervjuu laupäevalehele LP, kus avaldas muu hulgas jahmatust Eesti poliitikute uskumatu kahepalgelisuse üle.

„Kaamera ees räägitakse üht juttu, kui kaamerad kinni pannakse, tullakse su juurde ja öeldakse: „Ega sa ei solvu? Saad ju aru, et ma olen poliitik ja pean seda juttu rääkima,” tõdes Marina Kaljurand oma poliitkarjääri algusele ja põgusale välisministri-ametile tagasi vaadates.

„Olin välisminister ja vastasin riigikogus Tartu rahu puudutavatele küsimustele. Üks erakond süüdistas mind kõnepuldist koostöös Putiniga. Mindi isegi niikaugele, et väideti, et ma saan Kremlist raha ja peaksin üldse kinni minema. Mind on jahmatanud meeletu kahepalgelisus. Kaamera ees räägitakse üht juttu, kui kaamerad kinni pannakse, tullakse su juurde ja öeldakse: „Ega sa ei solvu? Saad ju aru, et ma olen poliitik ja pean seda juttu rääkima.” Sellised süüdistused on minu jaoks labased ja naeruväärsed. Pärast sõnavõttu tuli seesama poliitik minu juurde, ütles „Saad ju aru, see on poliitika” ja andis mõista, et tegelikult võiksime ikka sõbrad olla. See on midagi, millest ma aru ei saa ja mille vastu kavatsen poliitikas võidelda. Ma ei kavatse mitte kunagi ise selliseks muutuda. See ei ole õige. Kui tahad kulisside taga mu sõber olla, ole ka avalikult ja kui sa avalikult niimoodi esined, ära tule pärast vabandama ja keerutama.“