Marina Kaljurand: Urve Palot ei peaks erakonnast välja viskama

Küsimus peale, keda ta esimehe kohal eelistab, kostis Kaljurand: "Parafraseerides Lennart Merit: sotsidele on kombeks üks esimees korraga. Praegu on sotside juht Jevgeni Ossinovski, kellest pean väga lugu, ja arvan, et ta on praegu parim võimalik esimees. Olen olnud erakonnas natuke üle ühe kuu, ma ei kuulu ühtegi juhtorganisse ega tunne erakonna siseelu nii hästi, et võiksin või sooviksin seda rohkem kommenteerida. On loomulik, et on erinevad inimesed, erinevad ambitsioonid ja erinevad arvamused. Arvan, et kriitika, eriti konstruktiivne kriitika, on alati kasulik ja aitab paremaks saada. Samuti arvan, et kedagi kritiseerides tuleb säilitada enda väärikus ja lugupidamine selle inimese vastu."