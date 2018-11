Marina Kaljurand: riigi välispoliitika on habras, kui minnakse kaasa valetamise ja vassimisega

"Ma ei arva, et Sven peaks tagasi astuma. Ta on olnud põhimõttekindel ja väärikas välisminister ja paar kuud enne valimisi midagi enam niikuinii ei muutu," kirjutas Kaljurand Facebookis.

"Mis on tänase päeva õppetund? See näitas, kui habras võib olla ühe riigi välispoliitika, kui minnakse kaasa valetamise ja vassimisega. Seekord tuli hoop välispoliitika pihta, aga kas võime olla kindlad, et järgmine hoop ei tule jugeoleku- või kaitsepoliitika pihta," küsib ta.

"Arvan, et peaksime kõik selle üle väga tõsiselt järgi mõtlema, eriti enne lähenevaid valimisi - kas tahame näha uues valitsuses erakondi, kes tüürivad Eestit järjekindlalt isoleerituse suunas ja on valmis väga lühinägelikult ohverdama Eesti välispoliitilised põhimõtted," leiab Kaljurand. "Saan aru, et välisministeerium on lõpetanud/lõpetamas raamistiku tõlkimist. Soovitan väga seda lugeda - rahulikult ja mõttega ja teha ise oma järeldused."

Valitsus otsustas täna, et ÜRO rändelepe nende toetust ei saa. Sellele oli vastu justiitsminister Urmas Reinsalu.