Marina Kaljurand: kui madalale võivad ekrelased langeda? Našistide tasemele või veel madalamale?

"Olin välismaal, kui kuulsin vägivaldseks muutunud EKRE miitingust ja Indreku ründamisest. Vaatasin videot ja meenusid samasugused tigedad näod, mida nägin aprillis 2007 Moskvas," kirjutas Kaljurand oma Facebooki kontol.

"Jah, linnad on erinevad ja aastaarv on teine, aga kõik muu on väga sarnane. Siis rünnati mind kui Eesti Vabariigi suursaadikut pressikonverentsil, millel selgitasin Eesti seisukohti, esmaspäeval rünnati Europarlamendi saadikut Indrek Tarandit, kui ta püüdis selgitada migratsiooniga/ränderaamistikuga seonduvat," võrdles Kaljurand.

"Mulle karjuti näkku, et olen fašist ja esindan fašistlikku riiki, Indrekule karjuti... Mulle tulid appi Eesti diplomaat Franek ja Eesti politseinik Urmas, Indreku eest astusid välja erakonnakaaslased Ivari ja Kalvi. Siis märatsesid našistid, esmaspäeval – ekrelased. Siis tundus, et midagi sellist ei saa Eestis toimuda, oleme ju demokraatlik riik ja austame erinevaid arvamusi, pärast esmaspäeva ei tea ma enam, kui madalale võivad ekrelased langeda – našistide tasemele? Veel madalamale?" küsis Kaljurand.

Ta soovitas lugeda, mida kirjutavad vägivallatsemise kohta Mart ja Martin Helme, Jaak Madison ja teised EKRE liikmed. "See vägivalla õigustamine on masendav. Samas on hea teada, kui ühtne on meie riik (välja arvatud ekrelased) vägivalla hukkamõistmisel. Loodan, et valimistel mõistavad valijad hukka ka EKRE."