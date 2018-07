Marina Kaljurand: Eestis elavad vene inimesed ei tohi elada hirmus, et nende emakeelne haridus keelustatakse

Sven Sester (Isamaa) tuli sel nädalal välja avaldusega, et Eestis tuleks venekeelne haridus lõpetada. Sots Marina Kaljurand sellega ei nõustu. Tema sõnul ei tohi ükski poliitik tegeleda oma rahva hirmutamisega.

"Eestis elavad vene inimesed ei tohi elada hirmus, et nende emakeelne haridus keelustatakse," märkis ta.

"Minul oli õnn sündida kakskeelses Tallinnas – mu emakeel oli ja on vene keel, aga ma käisin eesti lasteaias ja koolis. Ma kardan, et kui ma oleksin sündinud Narvas, siis ma suure tõenäosusega täna eesti keelt ei räägiks," tõi Kaljurand näite enda elust. "Loomulikult peaksid vene lapsed hakkama eesti keelt õppima võimalikult varakult, kuid selleks peab riik looma vajalikud tingimused, palkama rohkem õpetajaid. Praegune olukord, kus inimesed peavad seisma järjekorras, et pääseda eesti keele kursustele, on ebanormaalne," rääkis Kaljurand.

"Vene inimestel peab säilima kindlus, et neilt ei võeta ära õigust õppida Puškinit oma emakeeles. Küll aga tuleb meil teha veelgi tõhusamat selgitustööd eelkõige lapsevanemate seas, et kakskeelsetena on teie lastel tulevikus taskus märksa tugevamad trumbid," ütles ta.